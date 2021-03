WhatsApp, Instagram Down in India: ऐप्स डाउन होने से यूजर्स को हुई परेशानी, ट्वीट करके जताई नाराजगी

, , और यूजर्स को ऐप इस्तेमाल करने में दिक्कत का सामना करना पड़ा , और यूजर्स इन ऐप्स के जरिए न तो कोई मैसेज भेज पा रहे थे और न ही रिसीव कर पा रहे थे। WhatsApp और Facebook Messenger में मैसेज भेजने में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं, Facebook और Instagram यूजर्स के लिए न्यूज फीड अपडेट नहीं हो रहा था। Also Read - स्मार्टफोन पर Facebook Log In के लिए जरूरी हुआ Two-Factor Authentication, जानें कैसे करेगा काम

हालांकि, अब ये दोनों ऐप ठीक से काम कर रहे हैं। साथ ही, Facebook Messenger के जरिए भी मैसेज डिलीवर हो पा रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि WhatsApp, Facebook या Instagram Down हुआ हो। कुछ दिन पहले भी WhatsApp में ग्लोबल आउटेज देखी गई थी, जिसकी वजह से दुनियाभर के यूजर्स को कम्युनिकेट करने में दिक्कत आई थी। Also Read - Social Media से 24 घंटे में हटानी होंगी महिलाओं की Nude और Morphed तस्वीरें: रविशंकर प्रसाद

DownDetector की रिपोर्ट के मुताबिक, रात 11:15 बजे तक करीब 38,000 से ज्यादा लोगों ने Facebook के इस ऐप में आ रही दिक्कत को रिपोर्ट किया। Instagram के लिए करीब 30,000 से ज्यादा लोगों ने जबकि Facebook में आ रही दिक्कत के बारे में 1,600 लोगों ने रिपोर्ट किया। Also Read - Oppo A54 जल्द भारत में होगा लॉन्च, मिलेगी 5000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट

अब तक कंपनी की तरफ से फिलहाल किसी भी तरह की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भारत में ज्यादातर लोग इन ऐप्स में आ रही दिक्कत का सामना कर रहे हैं। DownDetector की रिपोर्ट के मुताबिक, 67 प्रतिशत से ज्यादा लोगों ने ऐप्स में आ रही दिक्कत को रिपोर्ट किया है।

WhatsApp, Instagram के आउटेज के बाद Twitter पर #whatsappdown, #facebookdown #instagramdown ट्रेंड करने लगे और यूजर्स को ऐप में आ रही दिक्कतों को रिपोर्ट भी किया है।

