WhatsApp लाया कमाल का फीचर, आपके ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक करना होगा नामुमकिन!

WhatsApp दुनियाभर में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे लोकप्रिय इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप है। इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि इसके लिए समय-समय पर नए फीचर्स जोड़े जाते हैं, जो यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाते हैं। हाल ही में इस ऐप के एक और नए फीचर को स्पॉट किया गया है। इस ऐप में "लास्ट सीन (Last Seen)" और "Online" स्टेटस जैसे कई फीचर हैं, जिनका कुछ स्टॉकर्स (पीछा करने वाले लोग) दुरुपयोग भी कर रहे हैं।

दरअसल, इस फीचर को स्टॉकर्स थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए यूजर के WhatsApp का टाइम लॉग पता करके किसी अन्य यूजर के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ यूजर्स ने इसके बारे में फोरम पर रिपोर्ट किया था, जिसके बाद कंपनी इसके लिए यह नया फीचर लेकर आई है।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फीचर को हाल ही में WhatsApp के लेटेस्ट बीटा में देखा गया है। इस फीचर के जरिए यूजर अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के टाइम लॉग का एक्सेस किसी थर्ड पार्टी ऐप को देने से रोक सकेंगे। आइए, जानत हैं यह नया फीचर किस तरह काम करेगा।

Google Play Store और Apple App Store पर मौजूद कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए WhatsApp के टाइम लॉग का डेटा एक्सेस किया जाता है। इसके लिए WhatsApp एक सेफगार्ड (सुरक्षा कवच) जैसा फीचर लेकर आई है, जो यूजर के लास्ट सीन या ऑनलाइन स्टेटस को ट्रैक करने से इस ऐप्स को रोकेगी।

इस तरह करेगा काम

आमतौर पर WhatsApp यूजर्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट में मौजूद उन यूजर्स के ऑनलाइन स्टेटस और लास्ट सीन स्टेटस को तब तक हम नहीं देख सकते हैं, जब तक कि दोनों यूजर के बीच कोई चैट हिस्ट्री न रहा हो, चाहे एक ही समय पर दोनों यूजर क्यों न ऑनलाइन हो। लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐप्स आपके ऑनलाइन स्टेटस के लॉग को एक्सेस कर सकते हैं और किसी अन्य यूजर को यह जानकारी दे सकते हैं कि आप फिलहाल ऑनलाइन हैं कि नहीं या कितने समय पहले ऑनलाइन दिखे हैं। आप चाहें उस यूजर से चैट किए हैं या नहीं।

यूजर्स की प्राइवेसी होगी बेहतर

यूजर्स द्वारा फोरम पर सवाल किए जाने के बाद WhatsApp सपोर्ट ने यह इशारा किया है कि यूजर्स की प्राइवेसी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐप में ऐसे फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जो उन यूजर्स को आपको स्टॉक करने से रोकेंगे, जो आपको नहीं जानते हैं और आपके ऑनलाइन और लास्ट सीन स्टेटस को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं।

नए फीचर के आने के बाद यूजर्स अपने एक्टिव स्टेटस को “Everyone” से रिस्ट्रीक्ट करके “My Contacts” या फिर “My Contacts Except” में बदल सकेंगे। मौजूदा WhatsApp वर्जन में आप अपने WhatsApp की प्राइवेसी सेटिंग्स में जाकर लास्ट सीन को No Body, Everyone या फिर My Contacts कर सकते हैं। नया फीचर जुड़ने के बाद आपके ऑनलाइन स्टेटस को किसी भी थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए ट्रैक नहीं किया जा सकेगा।