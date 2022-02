भारत समेत कई देशों में व्हाट्सएप हुआ डाउन, सोशल मीडिया पर ये रहा लोगों का रिएक्शन

आज के समय में मैसेजिंग के लिए अगर किसी मोबाइल फोन यूजर से पुछा जाए कि वह कौनसा एप यूज करते हैं तो उनका जवाब एक ही होगा व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अब हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है और धीरे-धीरे आज इस मैसेजिंग मोबाइल एप ने पुराने टेक्सट मैसेज की जगह ले ली है। शायद हमारे जानने वालों में ऐसे कम ही लोग होंगे जो व्हाट्एसप का इस्तेमाल न कराते हों। वहीं, आज दोपहर लगभग 12 से व्हाट्सएप का सर्वर डाउन हो गया। इसके चलते किसी भी व्हाट्सएप यूजर की प्रोफाइल फोटो नहीं दल पा रही थी। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

व्हाट्सएप का सर्वर इससे पहले भी डाउन हो चुका है और इससे पहले भी यूजर्स को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस बार डाउन होने से यूजर अपनी प्रोफाइल फोटो नहीं बदल पा रहे हैं। व्हाट्सएप डाउन की समस्या को भारत के साथ कई देशों में देखा गया। कुछ ही देर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्वीटर पर WhatsAppdown टॉप ट्रेंडिंग में आ गया। Also Read - Signal में आया WhatsApp जैसा फीचर, अब इस तरह पुरानी चैट खोए बिना बदल पाएंगे मोबाइल नंबर

इसके अलावा इतना ही नहीं प्रोफाइल फोटो न चेंज होने के साथ ही किसी भी यूजर का स्टेटस भी नहीं दिखाई दे रहा था। इस समस्या को लेकर सोशल मीडिया ट्विटर पर लोगों ने ट्विट किए और बताया कि उनका व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा है।

That moment when you come to Twitter to see if everyone else's WhatsApp is down. 🤣 pic.twitter.com/vf4oODUpjG — ♉ Ash (@RizalAceeeeeee) November 3, 2017

When WhatsApp is down so you have to send a text like some sort of peasant#whatsappdown pic.twitter.com/27ola1vfqb — Emmy🐝❤💛💚💙💜🖤🐝 (@EmmyOoEffCee) November 3, 2017

The way my life is set up I didn't even notice gore WhatsApp is down until y'all started saying so. pic.twitter.com/X0zjKf3TMX — Asenna babymama (@tsebo_) November 3, 2017

कुछ लोगों का कहना है कि व्हाट्सएप ओपन हो रहा है, लेकिन लोडिंग में समस्या है और मैसेज डिलिवर नहीं हो रहे हैं। वहीं, कई लोग इसे मोबाइल नेटवर्क की समस्या समझ रहे है। फिलहाल व्हाट्सएप की तरफ से इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है।

#whatsappdown that moment you almost winning a lady on whatsapp and realize it is down…. pic.twitter.com/nXQmq4cnk2 — Dalton Akumu (@DaltoneAkumu) November 3, 2017

Me when I realized that #Whatsapp is down pic.twitter.com/FI8rpcGslq — Bg Jimy (@YoutubeBgJimy) November 3, 2017

बता दें कि व्हाट्सएप द्वारा हाल ही में एक नया फीचर्स 'Delete for Everyone' को आॅफिशियल तौर पर रोल आउट कर दिया है। जिसका उपयोग कर यूजर्स किसी को भेजे गए मैसेज को सेंट होने के बाद भी डिलीट कर सकते हैं। इस फीचर को व्हाट्सएप एंड्राइड, iOS और विंडोज फोन के साथ डेस्कटॉप पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना होगा।