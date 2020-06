भारत में कई घंटे WhatsApp रहा डाउन, यूजर्स को हुई ये परेशानी

पॉपुलर इंस्टेट मैसेंजिंग ऐप WhatsApp की सर्विस शुक्रवार को भारत में कई हिस्सों में डाउन रही। भारत में कई सारे यूजर्स ने ऐप की प्राइवेसी सेटिंग कुछ इश्यू को रिपोर्ट किया है। इसके साथ ही यूजर्स ‘लास्ट सीन’ और स्टेटस को भी नहीं देख पा रहे थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्मस को मॉनीटर करने वाले Down Detector के मुताबिक, करीब 66 प्रतिशत यूजर्स को इस समस्या से जूझना पड़ा था। इसके साथ ही WhatsApp के 28 प्रतिशत यूजर्स को कनेक्शन इश्यू के चलते प्रोब्लम हुई थी। यह प्रोब्लम Android और iOS दोनों यूजर्स को देखने को मिली है। Also Read - सैमसंग ने बढ़ाई इन दो पॉपुलर स्मार्टफोन्स की कीमतें, जानें नई कीमतें

WABetainfo ने एक ट्विट कर बताया कि WhatsApp पर यूजर्स को प्राइवेसी सेटिंग अपडेट के दौरान कुछ इश्यू देखने को मिले थे। कई सारे यूजर्स ने भी इस प्रोब्लम को ट्विटर पर उठाया था। इसके साथ ही मुंबई पुलिस ने भी एक ट्वीट कर इस पर चुटकी ली थी। यूजर्स को हुई इस प्रोब्लम पर Facebook और WhatsApp की ओर से कोई कमेंट नहीं किया है। इससे तीन तीन पहले ही Facebook, Messenger, और Instagram में कई यूजर्स ठीक से सर्विस का फायदा नहीं उठा पाए थे। Also Read - Xiaomi ने इन स्मार्टफोन के लिए रोलआउट किया MIUI 12 का स्टेबल अपडेट

व्हाट्सएप पर यूजर्स को जल्द ही एक नया फीचर मिल सकता है। रिपोर्ट्स की मानें तो जल्द ही यूजर्स एक ही व्हाट्सएप अकाउंट में चार डिवाइस पर एक साथ एक्सेस कर सकेंगे। व्हाट्सएप (WhatsApp) पर फीचर पर नजर रखने वाली साइट WABetaInfo ने इसका एक स्ट्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें साफ दिख रहा है व्हाट्सएप के एक ही अकाउंट को एक साथ कई डिवाइस में एक्सेस किया जा सकेगा। हालांकि ये फीचर अभी बीटा फेज में है। कंपनी इस नए फीचर को टेस्ट कर रही है।

Yes, it’s the ability to use your WhatsApp account from 4 devices at the same time.

Under development, but it’s great!

📱📱📱📱 pic.twitter.com/JYvtMahrag

— WABetaInfo (@WABetaInfo) June 12, 2020