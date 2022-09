WhatsApp ग्रुप ऐडमिन को मिलेगी ज्यादा पावर, मेम्बर्स के मैसेज भी कर पाएंगे डिलीट

WhatsApp में अब तक आप अपने भेजे हुए मैसेज को दूसरे के लिए डिलीट कर सकते थे, लेकिन अब प्लैटफॉर्म अपको दूसरों के मैसेज भी अनसेंड करने का फीचर देने वाला है। खबर के मुताबिक, यह फीचर ग्रुप में काम करेगा। Also Read - WhatsApp ने फिर बैन किए ढेरों भारतीय अकाउंट, जुलाई में आंकड़ा पहुंचा 24 लाख

इसकी मदद से ग्रुप ऐडमिन किसी भी मेम्बर के मैसेज को डिलीट कर पाएंगे, जिसके बाद यह ग्रुप के किसी भी मेम्बर को नजर नहीं आएगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp अपने ऐप के बीटा वर्जन में एक नया फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसके तहत ग्रुप ऐडमिन किसी भी मेम्बर के मैसेज को 'सभी के लिए' डिलीट कर पाएंगे। खबर के मुताबिक, यह फीचर ऐप के स्टेबल वर्जन में कुछ चुनिंदा यूजर्स को भी टेस्टिंग के लिए दिया गया है।

इस फीचर के साथ ऐडमिन ग्रुप में दूसरों के भेजे हुए मैसेज पर डिलीट करने का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इन्हें “Delete For Everyone” का भी विकल्प दिया जाएगा। इस नए ऑप्शन पर टैप करने पर ग्रुप मेम्बर का मैसेज गायब हो जाएगा। इसकी जगह पर यह नजर आएगा कि मैसेज को डिलीट कर दिया गया है।

WhatsApp is releasing admin delete and status updates within the chat list to more beta testers today! https://t.co/6HujuRu94x

अगर आपके लिए WhatsApp स्टेबल वर्जन में यह फीचर लाइव है तो आप इसे अपने ग्रुप में चेक कर सकते हैं। अगर यह किसी ग्रुप ऐडमिन के लिए ऐक्टिव होगा तो इन्हें किसी दूसरे मेम्बर के मैसेज को डिलीट करने पर Delete For Everyone का विकल्प दिखाई देगा।

