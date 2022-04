Whatsapp पिछले कई दिनों से लगातार अपने यूजर्स के लिए नए-नए काम के फीचर्स लेकर आ रहा है। हाल ही में सामने आया था कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप पर जल्द ही एक-साथ 32 लोग ग्रुप कॉल कर सकेंगे। लेटेस्ट लीक में जानकारी मिली है कि कंपनी ने इस फीचर का नया स्टेबल वर्जन अपडेट रोलआउट कर दिया है। Also Read - WhatsApp देगा Google Meet, Zoom को टक्कर, जल्द रोल आउट होगा डेस्कटॉप कॉलिंग फीचर

Wabetainfo ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया है और इस स्क्रीनशॉर्ट के साथ जानकारी दी गई है कि Whatsapp ने ऑफिशियली 32 लोगों के साथ एक-साथ ग्रुप कॉलिंग की सुविधा लॉन्च कर दी है। वहीं, शेयर किए गए स्क्रीनशॉर्ट में इस फीचर की डिटेल देखने को मिली है। बता दें, फिलहाल यह नया स्टेबल 22.8.80 वर्जन अपडेट iOS के लिए ही रोलआउट किया गया है। इसके अलावा, फिलहाल इस फीचर को चुनिंदा जगहों पर ही रोलआउट किया गया है। ऐसे में आप तक इसे पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। Also Read - Google का बड़ा फैसला! अब स्मार्टफोन पर नहीं कर पाएंगे कॉल रिकॉर्ड, जानें वजह

Also Read - WhatsApp में आ रहा बड़े कमाल का फीचर, फटाफट बना सकेंगे ग्रुप

WhatsApp is officially launching group voice calls up to 32 participants! pic.twitter.com/brtpGIwRAq

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 21, 2022