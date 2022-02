नए साल पर व्हाट्सएप पर भेजे गए रिकॉर्ड तोड़ मैसेज

नए साल पर अपने दोस्तों और रिशतेदारों को शुभकामनाएं देने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी इंस्टेंट मैसेजिंग एप का इस्तेमाल हुआ तो वह था व्हाट्सएप। इस एप के माध्यम से इतने मैसेज किए गए कि वह अपने आपमें एक रिकॉर्ड बन गया। नए साल का स्वागत करने के लिए यूजर्स ने व्हाट्सएप पर 75 बिलियन मैसेज सेंड किए। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

व्हाट्सएप द्वारा शेयर की गई एक रिपोर्ट के अनुसार New Year's Eve 2017 में 75 बिलिन मैसेज को सेंड किया गया था। इसमें 13 बिलियन तस्वीरें और 5 बिलियन वीडियो शामिल हैं। इन मैसेज का डाटा 31 दिसंबर को 12 AM से 11:59 PM तक किया गया है। अगर सिर्फ भारत की बात करें तो यहां पर 200 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिन्होंने 20 बिलियन मैसेज को नए साल की शाम को अपने दोस्तों और परिवार वालों को भेजा था।

आपको बता दें कि नए साल आने से पहले जिस दिन का यह डाटा बताया जा रहा है उस दिन व्हाट्सएप ने काम करना बंद कर दिया था। इस दौरान व्हाट्सएप यूजर्स न तो किसी को मैसेज भेज पा रहे थे और न ही कहीं मैसेज रिसीव कर पा रहे थे। 31 दिसंबर की रात को लोग जब व्हाट्सएप के जरिए नववर्ष की शुभकामनाएं देने की कोशिश कर रहे तो पता चला कि व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा।

व्हाट्सएप डाउन होने के थोड़ी देर बाद यह ट्विटर पर यह ट्रेडिंग टॉपिक बन गया था हालांकि करीब एक घंटे बाद व्हाट्एसप ने वापस काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद यूजर्स ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नए साल की शुभकामनाएं भेजनी शुरू कर दीं थीं।