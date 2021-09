WhatsApp जल्द ही अपना एक नया फीचर पेश करने जा रहा है, जिसके जरिए यूजर्स अपना लास्ट सीन किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्ट से छिपा सकते हैं। यह फीचर कुछ हद तक वैसा ही है जैसा कि व्हाट्सऐप स्टेटस के लिए है। इसके लिए ‘My contacts except’ ऑप्शन को व्हाट्सऐप के लास्ट सीन फीचर में एड किया जाएगा। Also Read - WhatsApp की सेटिंग में करें ये बदलाव, नोटिफिकेशन में नहीं दिखेगा मैसेज का कंटेंट

अगर आप चाहते हैं कि आपके कॉन्टेक्ट के कुछ लोग WhatsApp पर आपका लास्ट सीन स्टेटस ना देख पाएं तो आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होगा कि जिस यूजर्स को आप अपना लास्ट सीन नहीं दिखाएंगे,तो आप खुद भी उस यूजर का लास्ट सीन स्टेटस नहीं देख पाएंगे। Also Read - WhatsApp में अब कुछ चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स से छिपा पाएंगे अपना लास्ट सीन, मिलेगा यह नया ऑप्शन

इन तीनों प्राइवेसी फीचर्स में आएंगे ऑप्शन

WaBetaInfo ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसके मुताबिक इस नए फीचर को एंड्रॉयड और एप्पल दोनों डिवाइस के लिए पेश किया जाएगा। यही सेम ऑप्शन Profile Photo और About के लिए भी होगा। WhatsApp प्राइवेसी में आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें Last Seen, Profile Photo, और About होता है। इन तीनों ऑप्शन के अंदर भी यूजर्स को तीन ऑप्शन्स मिलते हैं, ‘Everyone,’ ‘My Contacts’ and ‘Nobody.’ अब यूजर्स को एक चौथा ऑप्शन भी मिलेगा, जिसका नाम ‘My contacts except’ होगा। Also Read - WhatsApp चैट का बैकअप गूगल ड्राइव में लेना है बहुत आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

इसका मतलब है कि अब यूजर्स लास्ट सीन, प्रोफाइल फोटो और एबाउट, इन तीनों चीजों को यूजर्स अपने दोस्तों से छुपा भी पाएंगे। इस फीचर को पहले iOS बीटा वर्जन के लिए पेश किया गया है, लिहाजा इसका फायदा भी सबसे पहले एप्पल यूजर्स को मिलेगा और उसके बाद एंड्रॉयड यूजर्स को भी मिलेगा। अब देखना होगा कि व्हाट्सऐप का यह नया फीचर यूजर्स को कितना पसंद आएगा।