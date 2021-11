WhatsApp ने पेश किया एनिमेटेड Diwali Sticker पैक, जानें कैसे करना है इस्तेमाल

WhatsApp Diwali Sticker Pack: WhatsApp ने हाल ही में एक नया एनिमेटेड स्टिकर पैक लॉन्च किया है, जो आपको अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों को दिवाली की शुभकामनाएं भेजने में मदद करेगा। यह पैक किसी थर्ड पार्टी ऐप के जरिए नहीं, बल्कि WhatsApp के ऐप में ही मौजूद है, जिसे आप बस चंद टैप के साथ एक्टिव कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp ने वेब वर्जन के लिए ऐड किए ये नए 3 फीचर्स, जानें अब मिलेंगी क्या-क्या सुविधाएं

कंपनी ने कहा, "WhatsApp ने मजेदार और रंगीन दिवाली स्टिकर पैक तैयार किया है। सभी के लिए कुछ न कुछ है और WhatsApp पर दिवाली के ये स्टिकर निश्चित रूप से दोस्तों और परिवार के साथ त्योहारी संदेशों के आदान-प्रदान को और भी रोमांचक बना देंगे।"

WhatsApp Diwali Sticker Pack

WhatsApp लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है, जो न सिर्फ आपको अपने दोस्तों और परिवार वालों से जोड़े रखता है, बल्कि साथ ही त्यौहारों पर शुभकामनाएं भेजने के भी काम आता है। भारत में अब दिवाली का उत्सव आ रहा है। कोविड या व्यस्ततता के चलते अगर आप सभी से न मिल पाएं तो WhatsApp के जरिए भी एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं भेज सकते हैं। ऐसा करने के लिए यह नया Animated Diwali Sticker काम आ सकता है।

इस स्टिकर पैक को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले WhatsApp खोलना होगा और फिर किसी चैट या ग्रुप में जाकर Smiley वाले बटन को दबाना होगा। अब यहां आपको नीचे की तरफ Sticker का बटन दिखेगा। इसे दबाने पर आपके WhatsApp में जुड़े हुए स्टिकर नजर आएंगे। यहां आखिर में प्लस वाला बटन मिलेगा। इसे दबा दीजिए। इसके बाद आपको WhatsApp की तरफ से ऑफर किए हुए स्टिकर दिखेंगे। आप दिवाली वाले स्टिकर पैक के सामने दिए हुए डाउनलोड बटन को दबाकर इसे WhatsApp में जोड़ सकते हैं।

ऐसा मुमकिन है कि अभी आपके लिए यह स्टिकर लाइव न हुआ हो। इस सूरत में आपको ऐप अपडेट करके थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद आपको चैट में स्टिकर का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर यह स्टिकर नजर आने लगेगा। इसे आप बस एक टैप करके सामने वाले को भेज सकते हैं।