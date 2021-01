WhatsApp पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है। 5 जनवरी को की मालिकाना हक वाली इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी रोल आउट की है। इस नई पॉलिसी अपडेट में कंपनी ने रिवील किया है कि वो यूजर के डेटा को Facebook और उसकी सभी कंपनियों के साथ शेयर करेंगे। जो यूजर 8 फरवरी तक नई पॉलिसी की शर्तें स्वीकार नहीं करेंगे उनका WhatsApp अकाउंट एक्सेस खत्म हो जाएगा। इसके बाद से ही इस इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को लेकर यूजर्स के बीच में काफी आक्रोश है। Also Read - WhatsApp vs Signal vs Telegram: कौन है सबसे ज्यादा सुरक्षित?

‘WhatsApp चैट रहेगी सुरक्षित’

सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से #DeleteWhatsApp ट्रेंड कर रहा है। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप का दुनियाभर में विरोध किया जा रहा है। नई डेटा प्राइवेसी पॉलिसी में ये बात कही जा रही है कि इसमें यूजर के निजी जानकारियां Facebook के साथ शेयर की जाएंगी जिनमें उनकी निजी चैट भी शामिल हैं। दुनियाभर में बवाल मचने के बाद WhatsApp के हेड Will Cathcart ने आज ट्वीट करके बताया कि वाट्सऐप Facebook को निजी चैट शेयर नहीं करेगा। वो पहले की तरह ही एनक्रिप्टेड रहेगी।

हालांकि, विल केथकार्ट (Will Cathcart) ने अन्य निजी जानकारियों जैसे कि मोबाइल नंबर, डिवाइस इन्फॉर्मेंशन, लोकेशन, बैंकिंग डिटेल्स आदि Facebook के साथ शेयर किए जाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। विल ने लगातार 10 ट्वीट करके यूजर्स को सफाई दी है। हालांकि, कई यूजर्स ने इसके रिप्लाई में ऐप के डाउनलोडिंग स्क्रीनशॉट को शेयर किया है और “Bye WhatsApp” रिप्लाई किया है।

Will Cathcart ने अपने ट्वीट थ्रेड ( Thread) में कहा कि Facebook के साथ न तो यूजर का कोई चैट शेयर किया जाएगा और न ही कॉल्स शेयर की जाएगी। हम अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी कमिटेड हैं और ग्लोबली इसे डिफेंड करने के लिए तत्पर हैं। आगे उन्होंने ये भी बताया कि हमने यूजर के साथ अपनी बॉन्डिंग को ट्रांसपेरेंट रखने के लिए नई प्राइवेसी पॉलिसी को रिवील किया है ताकि यूजर ये जान सके कि उनके डेटा का बिजनेस के लिए हम कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। विल ने कहा कि हमें अपने प्राइवेसी पॉलिसी और यूजर्स के साथ ट्रांसपैरेंट संबंध को लेकर गर्व है।

Telegram और Fabcebook के बीच तना-तनी

दूसरी तरफ WhatsApp की राइवल ऐप Telegram और पैरेंट कंपनी Facebook के बीच नई प्राइवेसी अपडेट आने के बाद तल्खी बढ़ गई है। Facebook ने पिछले दिनों कहा था कि Telegram ऐप में यूजर डेटा सुरक्षित नहीं है क्योंकि यह ऐप एनक्रिप्टेड नहीं है। साथ ही, वो किसी भी मामले में Facebook के साथ कम्पीट नहीं कर सकती है। इसके बाद Telegram ने Facebook को जबाब देते हुए कहा कि कंपनी को इस बात से परेशानी है कि वे इतनी तेजी से आगे क्यों बढ़ रहे हैं।

आपको बता दे कि WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी आने के बाद Signal और Telegram के यूजर्स की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इस ऐप के यूजर्स की संख्यां देखते ही देखते 400 मिलियन के पास पहुंच गई है। वहीं, Signal के यूजर्स भी 20 मिलयन के आस-पास हो गए हैं।