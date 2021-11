WhatsApp ने भारत में 2 नए सेफ्टी फीचर Flash Calls और Message Level Reporting पेश किए हैं। Flash Call फीचर व्हाट्सऐप पर रजिस्ट्रेशन करते समय काम आएगा। यह यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए एक और ऑप्शन देगा। वहीं, दूसरे मैसेज लेवल रिपोर्टिंग फीचर की मदद से यूजर किसी भी मैसेज को दिखाकर अकाउंट की रिपोर्ट कर सकते हैं। आइये, इन फीचर्स के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp ने डेस्कटॉप यूजर के लिए My Contacts Except फीचर किया रोल आउट, मिलेगी नई प्राइवेसी सेटिंग

WhatsApp के ये नए फीचर्स कैसे करेंगे काम

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का कहना है कि ये दोनों फीचर्स यूजर के एक्सपीरियंस को सिक्योर बनाए रखने के लिए पेश किए गए हैं। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन के अलावा भी ऐप में कई सेफ्टी फीचर जैसे ब्लॉकिंग कॉन्टैक्ट और टच आईडी और फेस आईडी के जरिए ऐप को लॉक रखने की सुविधा मिलती है। साथ ही आप किसको क्या शेयर कर रहे हैं, उस पर भी आपका पूरा कंट्रोल होता है।

Flash Call Feature

WhatsApp ने प्लेटफॉर्म को और भी सिक्योर बनाने के प्रयास के रूप में ये दो नए फीचर्स पेश किए हैं। Flash Call की मदद से नए फोन में व्हाट्सऐप डायनलोड करने के बाद सेटअप करते समय यूजर के पास अपने फोन नंबर को मैसेज से अलग ऑटोमेटिक कॉल के जरिए वेरीफाई करने का ऑप्शन होगा। अभी तक यूजर्स केवल SMS के जरिए अपना फोन नंबर वेरीफाई कर सकते थे। यह फीचर व्हाट्सऐप को फोन नंबर पर कॉल करके अपने आप नंबर को वेरीफाई करने की सुविधा देता है। WhatsApp का दावा है कि यह अधिक सुरक्षित ऑप्शन है क्योंकि यह ऐप के अंदर होता है।

Message Level Reporting Feature

अब अगर Message Level Reporting फीचर की बात करें तो अब यूजर्स किसी भी स्पेसिफिक मैसेज को दिखाकर व्हाट्सऐप को अकाउंट की रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा करना बहुत ही आसान है। इसके लिए बस आपको उस मैसेज पर लॉंग प्रेस करना होगा और उसे ब्लॉक या रिपोर्ट करना होगा। अपनी लेटेस्ट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में व्हाट्सऐप का कहना है कि उसने अकेले सितंबर के महीने में 2.2 मिलियन (लगभग 22 लाख) से अधिक अंकाउंट पर प्रतिबंध लगाया था।

ऐप में पहले से मौजूद हैं ये सेफ्टी फीचर

व्हाट्सऐप में पहले से ही कई सेफ्टी फीचर मिलते हैं। यूजर्स के पास यह सुविधा होती है कि वे किसको अपनी प्रोफाइल फोटो, अपना स्टेटस और लास्ट सीन दिखाना चाहते हैं। साथ ही जरूरत होने पर यूजर्स किसी भी अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। कंपनी यूजर्स को अधिक सुरक्षा के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन की सुविधा भी देती है। ग्रुप चैट के लिए यूजर्स ग्रुप प्राइवेसी सेटिंग के तहत यह तय कर सकते हैं कि कौन उन्हें ग्रुप में ऐड कर सकता है और कौन नहीं। इसके अलावा इसमें Disappearing Messages और View Once फीचर भी मिलता है। इन फीचर्स की मदद यूजर्स अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं।