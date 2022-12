WhatsApp अपन यूजर्स के लिए ‘Accidental Delete‘ फीचर जारी किया है। इस फीचर की मदद से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप यूजर्स को गलती से डिलीट हुए मैसेज को दोबारा से रिकवर करने की क्षमता प्रोवाइड करती है। इसके अलावा, यह नया फीचर “Delete for Everyone” की जगह “Delete for me” के तहत डिलीट हुए मैसेज को भी रिकवर करने में मदद करता है। आइए जानते हैं इस फीचर से जुड़ी सभी डिटेल्स। Also Read - WhatsApp ने कॉलिंग को बेहतर बनाने के लिए इस साल लॉन्च किए ये फीचर्स, देखें पूरी लिस्ट

Meta के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने 'Accidental Delete' नाम का एक नया फीचर रिलीज किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स गलती से डिलीट कोई भी मैसेज कुछ सेकेंड्स के अंदर रिकवर कर पाएंगे। यह फीचर Android और iPhone दोनों ही यूजर्स के लिए रोलआउट हो चुका है। इसका इस्तेमाल आप अभी से अपनी चैट में कर सकते हैं।

Also Read - WhatsApp Pay के हेड विनय चोलेटी ने दिया इस्तीफा, चार महीने तक संभाला था पद

हम व्हाट्सऐप पर कई बार चैटिंग के दौरान हम किसी पर्सनल चैट या ग्रुप पर गलत मैसेज सेंड कर देते हैं। कई बार पर्सनल चैट पर ऑफिशियल डिटेल्स या फिर ऑफिशियल ग्रुप पर पर्सनल मैसेज सेंड हो जाता है। गलती का अहसास होती ही हम तुरंत मैसेज डिलीट करने लग जाते हैं। तुरंत मैसेज डिलीट करने के चक्कर में कई बार हम “Delete for Everyone” की जगह “Delete for me” के तहत मैसेज को डिलीट कर देते हैं। “Delete for Everyone” की जगह “Delete for me” के तहत डिलीट हुआ मैसेज केवल आपकी चैट से डिलीट होता है, रिसीवर की चैट से नहीं।

इसी समस्या से निपटने के लिए अब व्हाट्सऐप ‘Accidental Delete’ या फिर कहें ‘Undo’ फीचर लेकर आया है। यह फीचर यूजर को 5 सेकेंड्स के अंदर गलती से डिलीट हुए मैसेज को रिकवर करने की क्षमता देगा। अब जब भी आप कोई मैसेज डिलीट करेंगे, तो आप नीचे की तरह ‘Undo’ लिखा दिखेगा। अगर मैसेज रिकवर करना है, तो 5 सेकेंड्स से पहले उस पर क्लिक कर दें, वरना मैसेज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा।

इन फीचर्स का भी है Whatsapp पर इंतजार

Whatsapp पर ‘Edit’ फीचर भी आने वाला है। पिछले ही दिनों जानकारी सामने आई थी कि जल्द ही व्हाट्सऐप पर टाइपो-एरर के साथ गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा मिल जाएगी। साथ ही यूजर्स को बड़े Heart Emoji भी मिलेंगे। यह इमोजी 3 कलर में दस्तक देंगे और अभी यह टेस्टिंग फेज में हैं।