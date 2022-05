WhatsApp यूजर्स को हमेशा किसी ना किसी नए फीचर्स का तोहफा मिलता ही रहता है। व्हाट्सऐप भी अपने नए-नए फीचर्स को पेश करके यूजर्स को आकर्षित करने में लगी रहती है ताकि वो टेलीग्राम जैसे दूसरे मैसेजिंग ऐप को टक्कर दे सके। अब एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सऐप अपने Disappearing Message वाले फीचर्स का विस्तार कर रही है। आइए हम आपको इस अपकमिंग फीचर के बारे में बताते हैं। Also Read - How to Pin WhatsApp Chat: चैट को पिन करना है बहुत आसान, बस फॉलो करें ये स्टेप्स

इस वक्त व्हाट्सऐप में मौजूद Disappearing Message फीचर का यूज करने पर मैसेज अपने-आप 24 घंटे, 7 दिन या 90 दिनों में गायब हो जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना वक्त चुनते हैं।

WhatsApp में आएगा Kept Message

अब व्हाट्सऐप में Kept Message नाम का एक नया फीचर आने वाला है। WhatsApp के इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी फ्रेंड के किसी भी मैसेज को हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रख पाएंगे। दरअसल, इस फीचर को डिजाइन करने का पर्पस उन लोगों के लिए जो किसी बात को कहने के बाद मुकर जाते हैं।

ऐसे में अगर आप किसी मैसेज को Kept Message में सेव कर देंगे तो वो ऑटोमैटिक गायब होने के बाद भी आपके पास सेव रह सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक यह फीचर ग्रुप में भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में भविष्य में अगर आप व्हाट्सऐप पर कुछ भी बोलने से पहले दो बार जरूर सोचें।

Disappearing Message भी नहीं होगा गायब

व्हाट्सऐप के लेटेस्ट फीचर्स के बारे में जानकारी देने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार व्हाट्सऐप में Kept Message नाम का एक नया फीचर एड किया जाएगा। इस फीचर को शुरू होने के बाद से लोग किसी जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए अपने पास सेव करके रख पाएंगे और वो फिर कभी गायब नहीं होगा।

अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर का इस्तेमाल ग्रुप में होगा। ऐसे में यूजर्स को वहां Kept Message का एक लेबल मिलेगा, जिसके जरिए वो अपने या अपने फ्रेंड के जरूरी मैसेज को हमेशा के लिए सेव कर पाएंगे। इस फीचर को साफ भाषा में समझे तो आप भविष्य में व्हाट्सऐप के Disappearing Message को भी गायब होने से बचा सकेंगे।