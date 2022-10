WhatsApp यूं तो लगातार एंड्रॉइड और डेस्कटॉप वर्जन के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर नए-नए फीचर पेश करता रहता है। इसके अलावा, पिछले कुछ समय से इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप डेस्कटॉप वर्जन के लिए भी इम्प्रूवमेंट्स पर काम कर रही है। लेटेस्ट, रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि जल्द ही WhatsApp Desktop app पर वॉइस नोट से जुड़ा नया फीचर आने वाला है, जो कि एंड्रॉइड व आईओएस दोनों यूजर्स के लिए पहले से ही उपलब्ध है। यह है वॉइस नोट की स्पीड को बढ़ाना। जानें डिटेल्स। Also Read - WhatsApp में जल्द आएंगे ये टॉप-5 फीचर्स, बदल जाएगा चैंटिंग करने का अंदाज

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp Desktop app यूजर्स को वॉइस नोट से जुड़ा एक नया फीचर मिलने वाला है। यह नया फीचर वॉइस नोट की स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। बता दें, यह फीचर व्हाट्सऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए पहले से ही उपलब्ध है। हालांकि, यह फीचर विंडो पर कुछ ही बीटा टेस्टर्स को मिला है।

Also Read - WhatsApp बना 'Spam Factory', 95 प्रतिशत भारतीय यूजर्स को रोज मिलते हैं फर्जी मैसेज

WhatsApp is releasing the ability to speed up voice notes on Windows beta!

Thanks to this feature, you can listen to audio messages by speeding them up to 1.5x or 2.0x!https://t.co/ggb280RPQd

— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 17, 2022