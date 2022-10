WhatsApp अपने यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए एक नया फीचर Screenshot Blocking लेकर आया है। पिछले काफी समय से यह फीचर चर्चा में बना हुआ था। अब व्हाट्सऐप यूजर्स का इंतजार खत्न हो गया है। व्यू वन्स फोटो और वीडियो के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर को लाया गया है। कंपनी ने काफी समय पहले इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी थी और अब इस फीचर को रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। हालांकि, फिलहाल यह सुविधा कुछ बीटा टेस्टर्स को मिल रही है। इस नए फीचर की मदद से यूजर्स View Once के तौर पर भेजी गई वीडियो और फोटो का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp Polls फीचर हुआ रोलआउट, इन यूजर्स को मिलेगा पहले इस्तेमाल करने का मौका

WhatsApp Screenshot Blocking Feature

व्हाट्सऐप के अपकमिंग फीचर्स WABetainfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Meta के स्वामित्व वाले इस इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। अगस्त, में Mark Zukerburg ने फेसबुक के 3 नए प्राइवेसी फीचर की घोषणा की थी। इसमें online status, past participants और screenshot blocking शामिल हैं।

रिपोर्ट की मानें तो व्हाट्सऐप व्यू वन्स फोटोज और वीडियो का नया वर्जन रिलीज कर रहा है ताकि यूजर को स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने से रोका जा सके। Google Play Store से लेटेस्ट व्हाट्सऐप बीटा वर्जन डाउनलोड करने वाले कुछ बीटा यूजर्स के लिए यह फीचर उपलब्ध है।

कैसे करेगा काम?

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी लगाया गया है, जिसमें दिख रहा है कि यह फीचर कैसे काम करेगा। View Once के तौर पर भेजे गए फोटो और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने वाले यूजर को एक एरर मैसेज दिखेगा, जिसमें Can’t Take Screenshot Due to Security Policy लिखा होगा।

अगर यूजर स्क्रीनशॉट के लिए किसी अन्य थर्ड पार्टी ऐप का यूज करेंगे तो हमेशा स्क्रीन या फोटो ब्लैक दिखाई देगी। आमतौर पर View Once फोटो और वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। हालांकि, अब कुछ बीटा टेस्टर्स ऐसा नहीं कर पाएंगे।

नए फीचर के फायदे