WhatsApp में आ रहा है कैशबैक फीचर, UPI पेमेंट करने पर मिलेगा फायदा

WhatsApp में आधिकारिक तौर पर पेमेंट का सिस्टम जुड़ चुका है, जिसकी मदद से यूजर्स UPI के जरिए अपने बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब एक नई लीक से पता चला है कि फेसबुक का यह मैसेजिंग ऐप अपनी पेमेंट सर्विस को बढ़ावा देने के लिए कैशबैक फीचर पर काम कर रहा है। उम्मीद है कि यह फंक्शन जल्द ही WhatsApp में लाइव हो जाएगा।

WhatsApp में Unified Payments Interface या UPI का फीचर है, जो यूजर्स को अपने बैंक अकाउंट से पैसे का लेन-देन करने की अनुमति देता है। मगर कई रिपोर्ट्स का कहना है कि यह फीचर WhatsApp के बहुत छोटे से यूजर बेस द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने पेमेंट फीचर को बढ़ावा देने के लिए शायद अब यह मैसेजिंग ऐप एक कैशबैक स्कीम शुरू करने वाली है। लीक के मुताबिक, WhatsApp का कैशबैक फीचर भविष्य के अपडेट में आ सकता है। पेमेंट पर कैशबैक स्कीम और रिवॉर्ड ने पेटीएम, गूगल पे और फोन-पे जैसे ऐप्स को यूजर्स तक पहुंचने में काफी मदद की है, शायद WhatsApp के लिए भी यह अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सके।

WhatsApp UPI: Cashback feature

WhatsApp ट्रैकर WABetaInfo के मुताबिक, WhatsApp इस वक्त Cashback फीचर पर काम कर रहा है, जो इसके पेमेंट सिस्टम का हिस्सा होगा। इसकी मदद से ऐप अपने यूजर्स को इस पेमेंट सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक, यह फीचर अभी डेवलपमेंट मोड में है और इस वक्त बीटा यूजर्स भी इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस फीचर की डिटेल्स अभी नहीं आई हैं मगर WABetaInfo के शेयर किए हुए एक स्क्रीनशॉट में इसकी झलक दिखती है।

स्क्रीनशॉट में एक बैनर दिख रहा है, जो चैट के ऊपर नजर आ रहा है। इस बैनर पर एक गिफ्ट आइकॉन बना है और एक मैसेज लिखा है, “Get cashback on your next payment। Tap to get started”। इसका मतलब है — पाइए अपने अगले पेमेंट पर कैशबैक। शुरू करने के लिए यहां टैप करिए। रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp का यह कैशबैक फीचर सिर्फ भारत में UPI पेमेंट्स पर लागू होगा।

अभी इस बारे में जानकारी नहीं मिली है कि यह कैशबैक ऑफर मौजूदा WhatsApp Payments यूजर्स के लिए होगा या फिर सिर्फ उन यूजर्स के लिए जिन्होंने अभी तक मैसेजिंग ऐप की पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया है। आने वाले दिनों में शायद हमें इसके बारे में और भी जानकारी मिले।