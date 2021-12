WhatsApp एंड्रॉयड यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स को लाने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाट्सऐप को एक नए इन-ऐप कैमरा इंटरफेस की टेस्टिंग करते हुए स्पॉट किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सऐप में होने वाले नए बदलावों के बाद फ्लैश शॉर्टकट की पोजिशन चेंज हो सकती है। इसके अलावा स्विच कैमरा बटन को भी फिर से डिजाइन किया जा सकता है। Also Read - WhatsApp ने भारत के 500 गांवों को लिया गोद, जानिए क्या है इनका प्रोजेक्ट?

WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार WhatsApp के लेटेस्ट एंड्रॉइड बीटा 2.22.1.2 को रिलीज किया गया है, जिससे हमें व्हाट्सऐप के इन-ऐप कैमरा में किए गए बदलाव के बारे में पता चला है। हालांकि अभी तक नया अपडेट बीटा टेस्टर्स के लिए लाइव नहीं किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह अभी इंटरनल टेस्टिंग का हिस्सा है और जल्द ही इसका बीटा वर्जन रिलीज किया जाएगा।

नया होगा इन-ऐप कैमरा इंटरफेस

WABetaInfo की रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है। इसके मुताबिक फ्लैश शॉर्टकट को अब यूजर्स निचले बाईं कोने से ऊपरी दाईं कोने पर ला सकते हैं। वहीं स्विच कैमरा ऑप्शन में भी सर्कुलर शेड को एड किया गया है। नए फीचर्स आने के बाद यूजर्स नए इन-ऐप कैमरा इंटरफेस में निचले बाईं कोने से अपने पिक्चर्स क्लिक कर पाएंगे। अब देखना होगा कि इस नए फीचर्स को व्हाट्सऐप कब तक रिलीज करता है।

ग्रुप एडमिन के लिए एक खास फीचर

कैमरा फीचर्स में बदलाव करने के अलावा भी व्हाट्सऐप अपने एक नए फीचर पर काम कर रहा है। इस नए फीचर के जरिए ग्रुप एडमिन किसी भी मैसेज को Delete for Everyone कर पाएंगे। ऐसा करने के बाद ग्रुप के बाकी मेंबर्स को उस डिलीट हुए मैसेज की जगह एक नोटिफिकेशन दिखेगा, जिसमें “This was removed by an admin” इससे किसी भी गलत मैसेज को फैलने से रोका जा सकेगा।