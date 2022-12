WhatsApp में जल्द ही कई और नए इमोजी जुड़ने वाले हैं। व्हाट्सऐप एंड्रॉइड बीटा वर्जन में 21 नए इमोजी देखे गए हैं। WhatsApp के ये नए इमोजी चैटिंग का अंदाज बदल देंगे। इसके अलावा Meta के इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में और भी कई नए फीचर जुड़ने वाले हैं। यही नहीं, इसके बीटा वर्जन में हाल ही में डिसअपिरिंग मैसेज के लिए नया एडिशनल शॉर्टकट फीचर देखा गया है। आने वाले दिनों में इन फीचर्स को व्हाट्सऐप के स्टेबल वर्जन के लिए लाया जा सकेगा। Also Read - WhatsApp में Disappearing Messages के लिए आया नया शॉर्टकट, ऐसे कर पाएंगे यूज

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp के Android Beta 2.22.8.8 अपडेट के साथ ये 21 नए इमोजी जुड़े हैं। इनमें से कुछ इमोजी स्किन टोन कम्बीनेशन को सपोर्ट करेंगे। एंड्रॉइड बीटा टेस्टर को गूगल प्ले स्टोर से नए अपडेट के साथ ये 21 इमोजी मिलेंगे। WABetaInfo ने इन इमोजी के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जिनमें इन्हें देखा जा सकता है।

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.25.12: what's new?

• WhatsApp is working on 21 new emojis, for a future update of the app!

• 8 emojis have also been redesigned in this update.https://t.co/pcl2iaKGSc

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 3, 2022