WhatsApp प्रोफाइल फोटो पर लगा सकेंगे अपना अवतार, जल्द आ रहा मजेदार फीचर

WhatsApp पर जल्द ही नया अवतार (Avatar) फीचर आने वाला है, यह जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। हालांकि, लेटेस्ट लीक में अवतार फीचर से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट की मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सऐप में आप अपने अवतार को प्रोफाइल फोटो के रूप में भी लगा सकेंगे।

WhatsApp से जुड़े हर अपडेट पर नजर रखने वाली पब्लिकेशन Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि व्हाट्सऐप इन दिनों अवतार को प्रोफाइल फोटो के तौर पर इस्तेमाल करने वाले फीचर पर काम कर रहा है। इससे पहले जानकारी आई थी कि व्हाट्सऐप पर अवतार फीचर दस्तक देने वाला है, जिसे आप स्टिकर्स के तौर पर अपने दोस्तों को भेज सकेंगे।

Also Read - WhatsApp में आ रहा नया फीचर, ग्रुप में ऐड्मिन की इजाजत के बिना नहीं मिलेगी एंट्री

WhatsApp is working on setting up avatar profile photo!

The ability to set up an avatar to use as a profile photo is under development on WhatsApp beta for Android.https://t.co/0m70rqCEwi

