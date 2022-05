WhatsApp ने कुछ वक्त पहले अपने ऐंड्रॉइड और iOS बेस्ड ऐप्स के लिए मल्टी-डिवाइस सपोर्ट फीचर शुरू किया था। अब खबर आ रही है कि मैसेजिंग प्लैटफॉर्म इसी फीचर के दूसरे रूप पर काम कर रहा है। यह वर्जन Companion Mode के नाम से जाना जा सकता है। Also Read - How to react with EMOJI on WhatsApp: अब व्हाट्सऐप मैसेज पर ऐसे करें इमोजी वाला रिप्लाई

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp Companion Mode एक यूजर को अपने WhatsApp अकाउंट को दूसरे डिवाइस पर इस्तेमाल करने का ऑप्शन देगा। पब्लिकेशन का कहना है कि WhatsApp के मल्टी-डिवाइस सपोर्ट की मदद से यूजर्स पहले से अपने अकाउंट को PC या लैपटॉप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस नए फीचर की मदद से आप अपने अकाउंट को दूसरे मोबाइल पर भी इस्तेमाल कर पाएंगे। Also Read - WhatsApp में जुड़े Telegram वाले कई फीचर्स, अब भेज सकेंगे 2GB की फाइल

WhatsApp Companion Mode

WABetaInfo ने इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है। इसके मुताबिक, जब यूजर Companion Mode की मदद से अपने WhatsApp अकाउंट को दूसरे फोन पर लॉगिन करेंगे तो उन्हें यह मैसेज मिलेगा: Also Read - इंतजार खत्म! WhatsApp Reactions फीचर हुआ लाइव, अब इमोजी से यूं बयां करें अपने इमोशन

“Companion Mode आपको इस डिवाइस को अपने फोन पर पंजीकृत WhatsApp खाते से लिंक करने की अनुमति देगा। कम्पैनियन मोड पर स्विच करने से आप अपने वर्तमान WhatsApp खाते से लॉग आउट हो जाएंगे। यह कार्रवाई आपके मैसेज और मीडिया सहित [फोन में मौजूद] WhatsApp लोकल डेटा को मिटा देगी।”

इसका मतलब है कि जब कोई यूजर Companion Mode का इस्तेमाल करके किसी दूसरे फोन पर अपने WhatsApp अकाउंट को ऐक्सेस करेगा, तो पहले फोन से उसका डेटा क्लियर कर दिया जाएगा। ऐसा तब भी होता है जब आप किसी दूसरे स्मार्टफोन में OTP की मदद से अपने अकाउंट में लॉगिन करते हैं।

इस वजह से यह फीचर मल्टी-डिवाइस सपोर्ट से काफी अलग है। WhatsApp Companion Mode एक तरह से दूसरे फोन में अकाउंट लॉगिन करने का शॉर्टकट तरीक़ा है। नए फोन में मोबाइल नम्बर और OTP डालने की जगह पर QR कोड स्कैन करके ही WhatsApp अकाउंट चलाया जा सकेगा।

यह फीचर अभी डेवलपमेंट फेज में ही है। इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता है कि यह कब तक ऐंड्रॉइड या iOS डिवाइस में लाइव होगा।

इसके अलावा पब्लिकेशन ने एक अलग रिपोर्ट में यह भी बताया कि WhatsApp ने एक ऐसा फीचर रोल आउट करना शुरू किया है, जो ग्रुप में 512 लोग तक जोड़ने की पर्मीशन देगा। इसके साथ ही मैसेजिंग ऐप ने 2GB की फाइल तक शेयर करने का फीचर भी रोल आउट करना शुरू कर दिया है।