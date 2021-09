WhatsApp में जल्द ही एक नया फीचर मिलने वाला है। लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप Android Beta यूजर्स के लिए नए कस्टम प्राइवेसी सेटिंग पर काम कर रहा है। ऐप अपनी प्राइवेसी सेटिंग में My Contacts Except का ऑप्शन ऐड करने की योजना बना रहा है। इस ऑप्शन के जरिये यूजर्स कुछ लोगों से अपना लास्ट सीन छिपाने की सुविधा देगा। इसका मतलब है कि आप जिससे चाहें, उससे अपना लास्ट सीन छिपा सकते हैं। अभी सभी लोगों से लास्ट सीन छिपाने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। Also Read - WhatsApp इन स्मार्टफोन्स में नहीं करेगा काम, देखें लिस्ट में कहीं आपका फोन भी तो नहीं

व्हाट्सऐप ने iOS यूजर्स के लिए इस नए फीचर की टेस्टिंग करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब है कि यह फीचर iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए जारी किया जा सकता है। इस समय WhatsApp यूजर्स के लिए यह काफी उपयोगी फीचर हो सकता है क्योंकि कई लोग नहीं चाहते कि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल सभी लोग उनका लास्ट सीन देखें। हालांकि, कुछ लोगों से अपना लास्ट सीन छिपाने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। Also Read - WhatsApp में आ रहे 5 कमाल के फीचर, लास्ट सीन में होगा बड़ा बदलाव

WhatsApp में अब चुनिंदा लोगों से छिपा पाएंगे लास्ट सीन समेत काफी कुछ

WaBetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यह नया कस्टम ऑप्शन लास्ट सीन के साथ-साथ प्रोफाइल फोटो और अवाउट कैटेगरी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। अभी ऐप में इन कैटेगरी में 3 ऑप्शन मिलते हैं। लोग प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन और अवाउट के लिए 3 ऑप्शन Everyone, My Contact और Nobody में से कोई भा सिलेक्ट कर सकते हैं। इन ऑप्शन्स के जरिए आप कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन आपकी प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन देखे और कौन नहीं। Also Read - WhatsApp में आ रहा है कैशबैक फीचर, UPI पेमेंट करने पर मिलेगा फायदा

अभी ऐप की प्राइवेसी सेटिंग में ऑनलाइन स्टेट्स को छिपाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है। ऐप यूजर्स को केवल ब्लू टिक और लास्ट सीन छिपाने की सुविधा देता है। जानकारी के मुताबिक, अभी My contacts except का ऑप्शन सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है और आगे वाले वाले अपडेट के साथ Android Beta टेस्टर को यह ऑप्शन मिलेगा।

इसके अलावा WeBetaInfo रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जब आप किसी कॉन्टैक्ट को बाहर कर देते हैं तो कॉन्टैक्ट को ऐप अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि सर्वर आपके लिए इस सेटिंग को ऑटोमैटिक मैनेज करता है। इस कारण जब यह सुविधा बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगी तब आप अपनी प्रोफाइल फोटो और लास्ट सीन छिपाने के लिए तुरंत कुछ कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट कर पाएंगे।