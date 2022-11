WhatsApp पर जल्द ही एक नया ऑफिशियल WhatsApp chat फीचर आने वाला है। यह जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दी थी। यह ऑफिशियल व्हाट्सऐप चैट यूजर्स को प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी जानकारी, अनाउंसमेंट्स और नए फीचर्स तक की जानकारी प्रोवाइड करेगा। हालांकि, उस वक्त यह फीचर व्हाट्सऐप एंड्रॉइड व आईओएस बीटा तक ही सीमित था। व्हाट्सऐप डेस्कटॉप/वेब वर्जन पर अब तक इस फीचर को पेश नहीं किया गया था। हालांकि, लेटेस्ट लीक रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि जल्द ही व्हाट्सऐप डेस्कटॉप वर्जन पर भी इस फीचर को उपलब्ध कराया जा रहा है। Also Read - WhatsApp में जल्द आएगा कमाल का फीचर, यूजर्स डेस्कटॉप पर चेक कर सकेंगे कॉल हिस्ट्री

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Whatsapp जल्द ही डेस्कटॉप/वेब वर्जन पर ऑफिशियल WhatsApp chat फीचर लेकर आने वाला है। फिलहाल, यह फीचर व्हाट्सऐप डेस्कटॉप बीटा में डेवलपमेंट स्टेज पर है। रिपोर्ट में इस फीचर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है।

