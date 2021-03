WhatsApp पर आएगा नया Security Feature, पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी यूजर्स की Chat

WhatsApp पर यूजर्स को जल्द ही चैट बैकअप के लिए सिक्योरिटी फीचर मिल सकता है। इस फीचर के रोलाउट होने के बाद यूजर्स चैट बैकअप को पासवर्ड और इन्क्रिप्शन के जरिए सिक्योर कर पाएंगे। यह जानकारी WhatsApp पर आने वाले नए फीचर्स और अपडेट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo ने शेयर की है। WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, Facebook के स्वामित्व वाली इस्टैंट मैसेजिंग ऐप पिछले एक साल से इस सिक्योरिटी अपडेट पर काम कर रहा है। हालांकि WABetaInfo ने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर इस फीचर के बारे में जानकारी शेयर की है। Also Read - WhatsApp Privacy Policy New Update: क्या 15 मई के बाद बंद हो जाएगा व्हाट्सऐप?

WABetaInfo ने जो स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं उसमें से एक में लिखा है, ‘अपने iCloud ड्राइव बैकअप में अनॉथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए आप एक पासवर्ड सेट कर सकते हैं जिसका उपयोग बैकअप को इन्क्रिप्ट करने के लिए किया जाएगा।’ इसके साथ ही यह भी लिखा गया है कि बैकअप को रिस्टोर करने के लिए इस पासवर्ड की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही बैकअप में सिक्योरिटी फीचर इनेबल करने के लिए फोन नंबर देना होगा।। यहां यूजर को यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई पासवर्ड भूल जाता है तो पासवर्ड दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। Also Read - इन स्मार्टफोन में अब काम नहीं करेगा WhatsApp, इस तरह लें डेटा बैकअप

• The chat database is already encrypted now (excluding media), but the algorithm is reversible and it’s not end-to-end encrypted.

• Local Android backups will be compatible with this feature. Also Read - WhatsApp यूजर्स को बड़ी स्क्रीन पर मिलेगा कॉलिंग का मजा, जानिए कैसे काम करेगा नया फीचर

The chat DB and media will be encrypted using a password that only you know. https://t.co/WAliLUnF18

— WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021