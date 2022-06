WhatsApp में एक और जबरदस्त फीचर जुड़ने वाला है। यूजर अपने डिलीट किए हुए मैसेज को Undo कर सकेंगे। इस फीचर को WhatsApp Beta के लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन 2.22.13.5 में देखा गया है। इसके अलावा WhatsApp का “Edit” फीचर के बारे में भी डिटेल सामने आ चुकी है। इस फीचर के जरिए यूजर अपने भेजे हुए मैसेज को एडिट कर सकेंगे। आइए, जानते हैं WhatsApp Android Beta 2.22.13.5 के साथ आए नए फीचर के बारे में.. Also Read - WhatsApp ने बैन किए 16.6 लाख भारतीय अकाउंट, जानें क्या है वजह

WhatsApp का नया फीचर Undo message deletion के नाम से आएगा। यह फीचर फिलहाल डेवलपमेंट स्टेज में, जिसे बीटा यूजर्स टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग पूरी होने के बाद कंपनी इस फीचर को एंड्रॉइड यूजर्स के लिए रोल आउट कर सकती है। iOS यूजर को इस फीचर के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि iOS के नए बीटा वर्जन में यह फीचर नहीं देखा गया है।

Undo message deletion

WhatsApp ने मैसेज डिलीट फीचर को कुछ साल पहले रोल आउट किया था। इसमें यूजर के पास दो ऑप्शन रहते हैं- Delete for me और Delete for everyone. यूजर अगर किसी मैसेज को सिर्फ अपने कन्वर्सेशन से डिलीट करना चाहते हैं तो वो Delete for me सेलेक्ट करते हैं।

वहीं, कन्वर्सेशन में मौजूद सभी यूजर्स के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो वो Delete for everyone चुनते हैं। हालांकि, Delete for everyone फीचर टाइम स्पेसिफिक होता है और केवल सीमित समय के लिए ही काम करता है।

किसी यूजर ने अगर गलती से Delete for me की जगह Delete for everyone कर दिया तो बड़ी परेशान हो जाती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए ही WhatsApp Undo Deletion फीचर ला रहा है। यह फीचर गलती से डिलीट हुए मैसेज को दोबारा से वापस लेकर आएगा।

WEBetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें यह Undo वाले ऑप्शन को देखा जा सकता है। हालांकि, यह भी साफ नहीं है कि इस फीचर को यूज करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जाएगी या नहीं। साथ ही, इसे पब्लिकली कब रोल आउट किया जाएगा यह भी स्पष्ट नहीं है।

वहीं, WhatsApp के नए Edit फीचर को भी टेस्ट किया जा रहा है, जिसमें किसी मैसेज में हुए टाइपो की दिक्कत के लिए एडिटिंग फीचर मिलेगा। यूजर को मैसेज डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह फीचर भी फिलहाल डेवलपमेंट फेज में है।