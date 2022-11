WhatsApp ने अपने चार मच-अवेटेड फीचर्स को फाइनली रोलआउट कर दिया है। इन फीचर्स में नया कम्युनिटी फीचर, पोलिंग फीचर, ग्रुप में 1024 लोगों को एड करने की क्षमता और 32 लोगों को वीडियो कॉल करने की क्षमता आदि शामिल है। कम्युनिटी फीचर की बात करें, तो यह फीचर लोगों को व्हाट्सऐप पर एक जैसी दिलचस्पी रखने वाले लोगों को एक कम्युनिटी बनाने की क्षमता देता है। इसके अलावा, इन-चैट पोल फीचर में यूजर ग्रुप चैट में किसी सवाल के जवाब के लिए पोल क्रिएट कर सकते हैं। आइए जानते हैं सभी फीचर्स की डिटेल्स। Also Read - WhatsApp की बड़ी तैयारी! एंड्रॉयड और डेस्कटॉप के साथ iOS यूजर को भी मिलेगी मैसेज एडिट करने की सुविधा

खुद WhatsApp ने आज अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए 4 नए फीचर्स की जानकारी दी, जिन्हें आज 3 नवंबर से रोलआउट किया जा रहा है। इनमें Communities फीचर, Polling फीचर, ग्रुप में 1024 लोगों को एड करने की क्षमता और 32 लोगों को वीडियो कॉल करने की क्षमता आदि शामिल है। Also Read - WhatsApp पर फोटो सेंड करने से पहले कर सकते हैं ब्लर, जानें कैसे

Also Read - WhatsApp ने सितंबर में बैन किए 26.85 लाख अकाउंट, जानें वजह

Welcome to Communities 👋

Now admins can bring related groups together in one place to keep conversations organized.

Organized. Private. Connected 🤝 pic.twitter.com/u7ZSmrs7Ys

— WhatsApp (@WhatsApp) November 3, 2022