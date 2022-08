WhatsApp ने पिछले महीने वेब वर्जन के लिए नया ‘Unread’ चैट फिल्टर लॉन्च किया था। वहीं, अब इस फिल्टर को एंड्रॉइड स्मार्टफोन यूजर्स के लिए भी रिलीज कर दिया गया है। इस फीचर में यूजर्स को एक साथ एक लिस्ट में सभी अनरीड चैट्स नजर आएंगी। इसका मतलब यह है कि अब आपको अनरीड मैसेज पढ़ने के लिए लंबी चैट लिस्ट को स्क्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Also Read - WhatsApp यूजर्स छिपा सकेंगे अपना Online स्टेटस, नए फीचर की हो रही टेस्टिंग

WhatsApp ने ट्विटर के माध्यम से इस 'Unread' चैट फिल्टर को रिलीज करने की जानकारी दी है। पहले यह फीचर WhatsApp Web और WhatsApp Desktop वर्जन के लिए उपलब्ध था, वहीं अब इसका इस्तेमाल Android स्मार्टफोन यूजर भी कर सकेंगे। iOS से जुड़ी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है।

Now you can sort your chats with an “unread” filter for extra control and organization. Never miss another message from papai or the message from your irmã asking why you didn’t respond to papai 😂

