WhatsApp ने हाल ही में ‘Community’ फीचर का ऐलान किया था। कई रिपोर्ट्स में जानकारी मिली थी कि नया कम्युनिटी फीचर कैमरा आइकन को रिप्लेस करेगा। वहीं, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में कहा गया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप iPhone डिवाइस के लिए नया कैमरा शॉटकट लेकर आने वाली है। Also Read - Whatsapp पर डेट से सर्च कर सकेंगे पुराने मैसेज, आ रहा नया काम का फीचर

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि WhatsApp ने हाल ही में TestFlight beta Programme के जरिए एक नया अपडेट जारी किया है। यह अपडेट iOS 22.19.0.75 वर्जन के साथ आया है। इस नए वर्जन को लेकर कहा जा रहा है कि यूजर्स को नया कैमरा शॉटकट देगा। Also Read - Twitter को मिला नया WhatsApp Share आइकन, अब एक टैप में डायरेक्ट व्हाट्सऐप पर शेयर होगा ट्वीट

📝 WhatsApp beta for iOS 22.19.0.75: what’s new?

WhatsApp is working on a new camera shortcut, for a future update of the app!https://t.co/fzHe4GrOsT

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 10, 2022