Whatsapp ला रहा नया 'Report bug' फीचर, ऐप की सभी समस्या को यहां कर सकेंगे रिपोर्ट

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने हाल ही में अपने यूजर्स के लिए कई नए फीचर रोलआउट किए हैं, जबकि कई नए फीचर फ्यूचर अपडेट के साथ रोलआउट किए जाएंगे। आने वाले फीचर्स की लिस्ट में अब एक और नया नाम जुड़ गया है, जो है ‘Report bug’। लेटेस्ट रिपोर्ट में ‘Report bug’ फीचर की जानकारी दी गई है। इस फीचर के जरिए यूजर्स किसी भी प्रकार की ऐप से जुड़ी समस्या को रिपोर्ट कर सकेंगे। Also Read - WhatsApp के जरिए अब ट्रेन में बैठे-बैठे ऑर्डर कर पाएंगे खाना, जानें कैसे?

‘Report bug’ फीचर

WhatsApp का इस्तेमाल करते हुए कई बार तरह-तरह की दिक्कतों का सामना यूजर्स को करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैसेज भेजते वक्त या फिर चैट हिस्ट्री का Google Drive में बैकअप लेते हुए व्हाट्सऐप कई बार चलते-चलते बंद हो जाता है। इसके पीछे का कारण बग भी हो सकता है। ऐसे में उन समस्याओं और बग को रिपोर्ट करने के लिए अब यूजर्स के लिए ‘Report bug’ फीचर लाया जाने वाला है, जिसकी जानकारी WhatsApp के हर नए अपडेट पर नजर रखने वाली पब्लिकेशन Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में मिली है। Also Read - WhatsApp के 5 अपकमिंग फीचर्स की लिस्ट, बदल जाएगा यूजर्स का एक्सपीरियंस

रिपोर्ट में इस नए फीचर का स्क्रीनशॉर्ट भी शेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि WhatsApp Settings के ऑप्शन की लिस्ट में अब यूजर्स को ‘Report bug’ फीचर का विकल्प भी मिलेगा। फिलहाल, इस सेक्शन में अब-तक Account, Chats, Notifications, Stoarge and Data और Help का ऑप्शन मिलता है। Also Read - WhatsApp पर आया JioMart, अब चैट के जरिए पूरी होगी किराना शॉपिंग

वहीं, नए अपडेट के बाद अब इन ऑप्शन में Report Bug का एक नया ऑप्शन दिया जाएगा। इस नए फीचर में यूजर्स को दो सेक्शन मिलेंगे, एक में यूजर अपनी समस्या की जानकारी देंगे और दूसरे में उस समस्या के स्क्रीनशॉर्ट को शेयर करना होगा। आपको बता दें, अब-तक किसी भी समस्या की जानकारी के लिए यूजर्स को Help में जाकर “Contact Us” पर जाना पड़ता है।

WhatsApp पर आया JioMart

हाल ही में WhatsApp ने JioMart के साथ कोलैब्रेशन किया है, जिसके तहत यूजर्स चैट ऐप के जरिए ही जियोमार्ट पर खरीदारी कर पाएंगे। इस नए अपडेट के बाद यूजर्स WhatsApp पर ही JioMart की पूरी किराना लिस्ट देख सकेंगे और ऐप को छोड़े बिना ही कार्ट में आइटम जोड़ पाएंगे और पेमेंट कर आइट्म्स की खरीदारी कर सकेंगे।

इन फीचर्स का है इंतजार

Whatsapp पर कई नए फीचर्स का यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनमें अवतार फीचर शामिल है। इस फीचर के तहत यूजर अपना अवतार बनाकर न केवल स्टिकर्स दोस्तों को भेज सकते हैं बल्कि अपने अवतार को प्रोफाइल फोटो पर लगा सकतें हैं।

अपकमिंग फीचर्स की लिस्ट में ग्रुप पोल फीचर भी शामिल है, जिसमें यूजर्स किसी भी सवाल के लिए ग्रुप में सवाल करके पोल क्रिएट कर सकेंगे। पोल के अलावा, प्लेटफॉर्म पर ट्विटर की तरह ‘Edit’ फीचर भी आने वाला है। पिछले ही दिनों जानकारी सामने आई थी कि जल्द ही व्हाट्सऐप पर टाइपो-एरर के साथ गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा मिल जाएगी।