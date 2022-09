WhatsApp स्टेटस में कुछ ऐसे पोस्ट कर सकेंगे वॉइस नोट, दिखी पहली झलक

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को यूजर्स के लिए यूजर-फ्रेंडली बनाने के लिए नए-नए फीचर्स लॉन्च करता रहता है। हाल ही में हमने आपको जानकारी दी थी कि जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर आपको स्टेटस सेक्शन में बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इस अपडेट के बाद यूजर्स व्हाट्सऐप स्टेटस में फोटो-वीडियो के साथ-साथ वॉइस नोट को भी पोस्ट कर सकेंगे। लेटेस्ट रिपोर्ट में इस फीचर की पहली झलक देखने को मिली है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी डिटेल। Also Read - WhatsApp में जल्द आने वाले हैं ये दो नए फीचर्स, पूरी तरह से बदल जाएगा मैसेज भेजने का अंदाज

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp beta for Android 2.22.16.3 अपडेट में नया वॉइस नोट फीचर देखने को मिला है। इस फीचर की मदद से अब यूजर व्हाट्सऐप स्टेटस में अपने कॉन्टेक्ट्स के साथ शॉट वॉइस नोट को शेयर कर सकेंगे।

Also Read - WhatsApp में आएगा चैट इम्पोर्ट फीचर, बैकअप ट्रांसफर होगा बहुत आसान

📝 WhatsApp beta for Android 2.22.21.5: what’s new?

WhatsApp is working on voice status updates, for a future update of the app!https://t.co/quvu57cS4c pic.twitter.com/bKjjFFWd9L

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 21, 2022