WhatsApp यूजर एक्सपीरियंस को एन्हैंस करने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स पेश करता रहता है। लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी मिली है कि Meta के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने ‘Context Menu’ का नया वर्जन रिलीज किया है। खास बात यह है कि इस नए वर्जन में यूजर के लिए एक नया सेक्शन एड किया गया है, जो कि उन्हें चैट के दौरान

WhatsApp is releasing a second version of the context menu on Windows beta!

After removing the redesigned context menu, WhatsApp is adding it back with the spelling action menu!https://t.co/kCoJkyG6yO

— WABetaInfo (@WABetaInfo) August 2, 2022