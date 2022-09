WhatsApp यूं तो आए दिन अपने यूजर्स के लिए नए-नए अपडेट लेकर आता रहता है। इन अपडेट्स के जरिए यूजर्स को कई काम के फीचर्स मिलते हैं। जल्द ही इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने यूजर्स के एक नया ‘Do not Disturb’ API (ऐप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) लेकर आने वाला है। इस फीचर के बाद यूजर Do not Disturb मोड ऑन होने के बाद व्हाट्सऐप पर आई कॉल की जानकारी मिलेगा। आइए डिटेल में जानते हैं इस नए मिस्ड कॉल अलर्ट के बारे में सबकुछ। Also Read - पीसी की तरह अब टैबलेट पर भी आया WhatsApp का मल्टी-डिवाइस सपोर्ट, ऐसे करें इस्तेमाल

Wabetainfo व्हाट्सऐप के सभी अपडेट्स पर नजर रखने वाली पब्लिकेशन है। Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में इस नए Missed Call अलर्ट फीचर की जानकारी मिली है। रिपोर्ट की मानें, तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp जल्द ही एक नया ‘Do not Disturb’ मिस्ड कॉल अलर्ट फीचर लेकर आने वाली है। इस नए अपडेट के बाद यूजर को ‘Do not Disturb’ ऑन होने के बाद व्हाट्सऐप पर आई मिस्ड कॉल की जानकारी चैट में मिलेगी। Also Read - Instagram ला रहा ‘Nudity Protection’ फिल्टर, अब कोई DM में नहीं भेज सकेगा 'आपत्तिजनक तस्वीरें'

आपको बता दें, व्हाट्सऐप कॉल या फिर मिस्ड कॉल की जानकारी यूं तो पहले भी WhatsApp चैट में मिला करती है, लेकिन नए अपडेट के बाद ‘Do not Disturb’ का अलर्ट नया मिलेगा। Also Read - WhatsApp स्टेटस में कुछ ऐसे पोस्ट कर सकेंगे वॉइस नोट, दिखी पहली झलक

रिपोर्ट में इस नए अलर्ट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूजर को जानकारी मिलेगी कि फोन में ‘Do not Disturb’ मोड ऑन होने के बाद आपको यह व्हाट्सऐप मिस्ड कॉल आई हैं।

पहले iOS बीटा यूजर्स को यह अपडेट मिल था। वहीं, अब Android व्हाट्सऐप बीटा यूजर्स को भी यह फीचर मिल गया है। फिलहाल, यह डेवलपमेंट स्टेज में है, जिसे सभी यूजर्स के लिए रोलआउट होने में थोड़ा समय लग सकता है।

WhatsApp पर आने वाले हैं कई जरूरी फीचर्स

Whatsapp कई नए फीचर्स का इंतजार लंबे समय से है, इनमें पोल, एडिट, वॉइस स्टेटस अपडेट जैसे फीचर्स शामिल है। इसके अलावा, इस लिस्ट में व्हाट्सऐप अवतार फीचर भी है। इस फीचर के तहत यूजर अपना अवतार बनाकर न केवल स्टिकर्स दोस्तों को भेज सकते हैं बल्कि अपने अवतार को प्रोफाइल फोटो पर लगा सकतें हैं।

हाल ही में जानकारी मिली थी कि व्हाट्सऐप जल्द ही एक इन-ऐप सर्वेस फीचर पेश करने वाला है, जिसमें ऑफिशियल व्हाट्सऐप अकाउंट के जरिए यूजर्स को सर्वे में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा।