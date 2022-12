WhatsApp में पिछले दिनों Message Yourself फीचर जोड़ा गया है। यह फीचर Android और iOS डिवाइसेज के लिए रोल आउट किया गया है। यही नहीं, WhatsApp Web यूजर्स भी इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस फीचर को जल्द ही Windows यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। इसे फिलहाल बीटा वर्जन के लिए रोल आउट किया जा रहा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स व्हाट्सऐप का इस्तेमाल क्विक नोट्स बनाने के लिए कर सकते हैं। यानी कुछ अगर लिखकर सेव करना हो तो वो खुद को मैसेज भेजकर इसे रिकॉर्ड में रख सकते हैं। Also Read - हो जाएं तैयार! WhatsApp में टेक्स्ट मैसेज के लिए भी आ रहा View Once फीचर

WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, इसे Windows बीटा वर्जन 2.2248.2.0 वर्जन के लिए रोल आउट करना शुरू कर दिया गया है। इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर्स को अपने विंडोज डिवाइस में Microsoft Store के जरिए ऐप को अपडेट करना होगा। ऐप अपडेट होने के बाद यूजर्स इस फीचर को इस्तेमाल कर सकेंगे।

इस तरह करें इस्तेमाल

इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपको WhatsApp ऐप ओपन करना होगा।

इसके बाद आप सर्च बॉक्स में जाकर अपना नाम टाइप करें।

नाम टाइप करने के बाद आपको अपने नाम के साथ (You) लिखा हुआ दिखेगा।

साथ ही, इसके साथ Message Yourself का लेबल दिखेगा।

उसे ओपन करें और खुद को मैसेज भेज लें।

इस फीचर का इस्तेमाल आप क्विक नोट्स के साथ-साथ शॉपिंग लिस्ट, रिमाइंडर्स, बुकमार्क आदि के लिए कर सकते हैं। आपको कोई चीज अगर याद नहीं रहती है, तो WhatsApp का यह फीचर आपके लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है। व्हाट्सऐप के इस फीचर को आप अफने विंडोज डिवाइस के साथ-साथ अन्य लिंक्ड डिवाइस में भी कर सकेंगे।

WhatsApp Avatar फीचर्स

हाल ही में WhatsApp के लिए अवतार फीचर रोल आउट किया गया है। इस फीचर के जरिए यूजर्स अपने प्रोफाइल DP में डिजिटल अवतार लगा सकेंगे। यूजर्स अपने अवतार को क्रिएट करने के लिए अलग-अलग तरह के हेयरस्टाइल, फेसियल फीचर और आउटफिट्स चुन सकेंगे। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में यूजर्स के पास 36 तरह के कस्टम अवतार लगाने का ऑप्शन रहता है। यूजर्स इसका इस्तेमाल करके अलग-अलग तरह के इमोशन और ऐक्शन रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। WhatsApp के अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Instagram के लिए भी अवतार फीचर जोड़ा गया है।