WhatsApp की पैरेंट कंपनी मेटा ने कुछ कंपनियों के खिलाफ केस दायर किया है, जिन्होंने एंड्रॉइड पर अनौपचारिक WhatsApp क्लाइंट विकसित किए हैं। कथित तौर पर ये थर्ड-पार्टी ऐप्स यूजर्स के संवेदनशील डेटा जमा कर रहे थे। BleepingComputer की रिपोर्ट के अनुसार, मई के बाद से लगभग एक मिलियन WhatsApp यूजर्स ने इन अनौपचारिक ऐप का इस्तेमाल करके अपने खातों को नुकसान पहुंचाया हो सकता है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp का नया तोहफा: अब एक ग्रुप में 512 की जगह 1024 मेंबर होंगे एड, आ गया नया अपडेट

WhatsApp ने लिया अनौपचारिक ऐप के खिलाफ एक्शन

कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के US डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर मुकदमे में हांगकांग स्थित Rockey Tech HK Ltd, चीन-स्थित Beijing Luokai Technology Co. Ltd और ताइवान में मौजूद ChitChat Technology Ltd का नाम शामिल है। Also Read - Signal में आया WhatsApp वाला फीचर, 24 घंटे में अपने आप गायब हो जाएंगी फोटो और वीडियो

मेटा का आरोप है कि ये कंपनियां सामूहिक रूप से अपने ऐप को “HeyMods,” “Highlight Mobi,” और “HeyWhatsApp” जैसे नामों के साथ WhatsApp यूजर्स को एक्स्ट्रा फीचर्स का लालच देकर लुभाते हैं और फिर उनके डेटा को छीनने के लिए उनके खातों को हाईजैक कर लेते हैं और साथ ही यूजर के कॉन्टैक्ट्स को नुकसान पहुंचाने वाले स्पैम मैसेज भी भेजते हैं। Also Read - WhatsApp ला रहा नया फीचर, अब ग्रुप में देख पाएंगे किसकी रिक्वेस्ट है पेंडिंग

मेटा द्वारा पहचाने गए कुछ अन्य दुर्भावनापूर्ण ऐप में “AppUpdater for WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods” और “Theme Store for Zap” शामिल हैं। कंपनी अपनी शिकायत में दावा करती है कि इनमें से कुछ ऐप Google Play Store पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध थे, जबकि अन्य APKSFree, Malavida, iDescargar और APK Pure जैसी थर्ड-पार्टी साइट्स पर पाए गए थे। मेटा के अनुसार, ये ऐप इंस्टॉलेशन के बाद यूजर अकाउंट की जानकारी हासिल करने के लिए बंडल में मौजूद मालवेयर का इस्तेमाल करते हैं।

WhatsPlus 2021 GB Yo FM HeyMods ऐप के लिए ऊपर मेंशन किए गए ऐपअपडेटर को कथित तौर पर प्ले स्टोर के माध्यम से 10 लाख से अधिक बार डाउनलोड किया गया था। मौजूदा वक्त पर यह प्ले स्टोर से गायब है।

मेटा ने जुलाई में इन ऐप्स में से कुछ के बारे में उपयोगकर्ताओं को BleepingComputer नोट्स के रूप में चेतावनी दी थी। WhatsApp प्रमुख विल कैथकार्ट ने HeyMods नाम के एक डेवलपर के उदाहरण का हवाला देते हुए नकली WhatsApp के खतरों पर एक विस्तृत थ्रेड पोस्ट किया था, जो “Hey WhatsApp” और इसी जैसे अन्य ऐप प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार था।