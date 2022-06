WhatsApp ग्रुप कॉल में अब नहीं मचेगा शोर, ऐप ने पेश किया नया फीचर

WhatsApp ने पिछले हफ्ते कई सारे नए फीचर्स रोल आउट किए, जिनमें granular privacy control भी शामिल है। इसके तहत यूजर्स यह कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका लास्ट सीन, अबाउट और प्रोफाइल फोटो कौन देख सकता है और कौन नहीं। अब कंपनी ने एक और नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से आप ग्रुप कॉल में जिसे चाहें उसे म्यूट कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp पर मिलेंगी IPPB की कई सुविधाएं, देख पाएं अकाउंट बैलेंस समेत बहुत कुछ

इस फीचर की मदद से आप उन लोगों को म्यूट कर सकते हैं, जो खुद यह करना भूल जाते हैं। गूगल मीट, टीम्स और जूम जैसे वीडियो कॉन्फरेंस ऐप्स होस्ट को यह ऑप्शन देते हैं कि वो मीटिंग में मौजूद बाकी सभी मेम्बर्स को म्यूट कर पाएं। मगर, यह फीचर सिर्फ होस्ट के लिए मौजूद होता है। मीटिंग के बाकी मेम्बर्स एक दूसरे म्यूट नहीं कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp में आया एक नया प्राइवेसी फीचर, अब ऐसे चुनिंदा लोगों को दिखा पाएंगे अपना लास्ट सीन और प्रोफाइल फोटो

WhatsApp लंबे वक्त से अपने ग्रुप कॉल फीचर को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। इसने कुछ वक्त पहले नया फीचर पेश किया था, जहां यूजर्स ग्रुप कॉल से निकालने के बाद दोबारा उसी कॉल को आराम से जॉइन कर सकते हैं। अगर किसी समय ग्रुप कॉल चल रही हो, तो आप जब चाहें उस कॉल में शामिल हो सकते हैं। Also Read - WhatsApp पर भी अब होगी प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस, Group Call के लिए आ रहा नया फीचर

WhatsApp वीडियो कॉल में अब 8 लोग जॉइन कर सकते हैं और वॉइस कॉल की 32 लोगों तक लिमिटेड है। इस ऐप का नया ग्रुप म्यूट फीचर इन कॉल को बेहतर बनाने की तरफ काम कर सकता है। इस नए फीचर के बारे में जानकारी WhatsApp हेड Will Cathcart की तरफ से आई है। इन्होंने एक ट्वीट के जरिए इस फीचर की झलक दी।

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we’ve added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy

— Will Cathcart (@wcathcart) June 16, 2022