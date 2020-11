WhatsApp ने किया स्टोरेज मैनेजमेंट टूल का स्टेबल अपडेट रोलआउट, जानें क्या है नया फीचर

दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला मैसेंजिंग प्लेटफॉर्म है। इसकी लोकप्रियता का कारण इसकी सिंप्लीसिटी है।फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेंजिंग कंपनी कॉम्पेटिशन को बनाए रखने के लिए नए नए फीचर लॉन्च करती रहती है। अब कंपनी ने स्टोरेज मैनेजमेंट टूल पेश किया है। Also Read - WhatsApp पर भेजे मैसेज 7 दिन में हो जाएंगे गायब! जानिए कैसे कर सकते हैं सेटिंग

WhatsApp ने फीचर्स को दो चरणों – बीटा और स्टेबल में रिलीज करता है। जैसा कि नाम से पता चलता है कि नया फीचर पहले बीटा चरण में रोल आउट होता है, जिसमें बीटा यूजर्स नए फीचर्स का फीडबैक देते हैं। अगर बीटा वर्जन में सबकुछ प्लान के मुताबिक चलता है तो कंपनी किसी भी नए फीचर का स्टेबल अपडेट रोल आउट करती है।

व्हाट्सऐप पिछले कई दिनों से अपने बीटा प्लेटफॉर्म पर स्टोरेज मैनेजमेंट टूल को टेस्ट कर रहा है। कुछ हफ्तों पहले व्हाट्सऐप ने इसके डिजाइन में कुछ बदलाव भी किए हैं। अब कंपनी ने स्टोरेज मैनेजमेंट टूल का स्टेबल अपडेट सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। इसकी नए फ़ीचर के स्टेबल अपडेट को रोल आउट किए जाने की जानकारी व्हाट्सऐप ने एक ट्वीट कर दी है।

We’ve made it easy to review, bulk delete items and free up space. This new storage management tool can be found in Settings > Storage and Data > Manage Storage. pic.twitter.com/eIMFZ1Oyzr

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) November 3, 2020