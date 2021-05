WhatsApp पर आ रहा धांसू फीचर, अब Stickers इस्तेमाल करना होगा मजेदार

WhatsApp नए फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को उनके टाइप किए गए शब्द के आधार पर स्टिकर सजेस्ट करेगा। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फीचर जल्द ही आ सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर्स को कौन का स्टिकर इस्तेमाल करना चाहिए इसकी सलाह व्हाट्सऐप देगा। इस फीचर को फिलहाल विकसिक किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें तो यह फीचर iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में यह फीचर व्हाट्सऐप के अपने स्टिकर्स तक ही सीमित रहेगा। Also Read - MyGov Corona Helpdesk Chatbot के जरिए पहुंचे नजदीकी टीकाकरण केन्द्र, सरकार ने WhatsApp पर शुरू की नई सर्विस

ऐप्पल और Google पहले ही अपने यूजर्स को कॉन्टेक्टूअल ईमोजी और स्टिकर का सजेशन देती हैं। WABetaInfo की रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया फीचर चैट बॉक्स में टाइप किया गए पहले शब्द को ही एनालाइज करेगा। व्हाट्सऐप के फीचर पर नजर रखने वाले WABetaInfo ने इस फीचर का एक स्क्रीन शॉट और वीडियो भी शेयर किया है, जो बताता है कि यह फीचर कैसे काम करेगा।

🔍 WhatsApp is making it easier to search for stickers! Also Read - Corona Vaccination Centre: WhatsApp पर मिलेगी वैक्सीनेशन सेंटर की जानकारी, जानिए तरीका

Suggestions will help you to quickly find the perfect sticker.

The feature is under development and it will be available in a future update for iOS and Android. https://t.co/tyJ94Q9dCE

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 5, 2021