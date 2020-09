WhatsApp New Feature : व्हाट्सऐप जल्द रोलआउट करेगा Vacation Mode, जानें क्या है खास

WhatsApp इन दिनों अपने प्लेटफॉर्म पर Vacation Mode फीचर पर काम कर रहा है। फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप अपने प्लेटफॉर्म पर नए-नए फीचर एड करता रहता है। व्हाट्सऐप के फीचर्स के चलते यह ऐप यूजर्स के बीच में काफी लोकप्रिय है। कंपनी जल्द ही एंड्रॉयड ऐप्स के लिए वैकेशन फीचर को रोलआउट कर सकती है। Also Read - WhatsApp का नया फीचर बदल देगा आपकी चैटिंग का एक्सपीरियंस, जानिए क्या होगा बदलाव

व्हाट्सऐप के नए फीचर्स पर नजर बनाए रखने वाले ब्लॉग WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp ने Vacation Mode को रोल आउट करने के लिए एक बार फिर से तैयारी शुरू कर दी है। व्हाट्सऐप के इस फीचर के बारे में पहले डीटेल ‘Ignore Archived Chats’ के नाम से सामने आ चुकी हैं। Also Read - WhatsApp जल्द ही iPhone और Android यूजर्स की बड़ी प्रोब्लम को करेगा दूर

WhatsApp के अपकमिंग Vacation Mode फीचर के जरिए यूजर्स कुछ समय के लिए व्हाट्सऐप चैट को पूरी तरह से इग्नोर कर पाएंगे। फिलहाल WhatsApp फिलहाल आर्काइव चैट को नीचे पुश कर देता है। हालांकि जब भी आर्काइव चैट में नया मैसेज आता है तो वह चैट फिर से ऊपर दिखाई देने लगता है। इसके चलते यूजर्स को को चैट बार बार आर्काइव करनी पड़ती है। Vacation Mode मोड में व्हाट्सऐप पर यूजर्स आर्काइव चैट को हिडन कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp Video Call: अपने फोन और PC दोनों से कैसे कर सकते हैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल

📝 WhatsApp beta for Android 2.20.199.8: what’s new?

• FINALLY: WhatsApp to develop the Vacation Mode again! 😍

• Archived Chats redesigned.

• Automatically archive old chats.

• Media Guidelines.https://t.co/Xqb9utwJHi

NOTE: THESE FEATURES ARE UNDER DEVELOPMENT NOW!!!

— WABetaInfo (@WABetaInfo) September 2, 2020