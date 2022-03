लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp समय-समय पर नए फीचर्स लेकर आता रहता है, ताकि यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर हमेशा नया एक्सपीरियंस मिलता रहे। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो अब व्हाट्सऐप जल्द ही Android यूजर्स के लिए नए अपडेट के साथ ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर फीचर लाने वाला है। ये फीचर WhatsApp Desktop बीटा और WhatsApp iOS बीटा यूजर्स के लिए अब-तक उपलब्ध था। वहीं, अब इसे एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए भी लेकर आया गया है। आइए जानते हैं कैसे काम करता है ‘व्हाट्सऐप ग्लोबल वॉइस प्लेयर’ फीचर। Also Read - How to Send Holi 2022 WhatsApp Stickers: होली पर अपने दोस्तों को मजेदार स्टिकर के जरिए इस तरह भेजें बधाई

WABetaInfo ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी है कि WhatsApp ने अब ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर फीचर को Android यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर किया गया है, जिसमें ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर फीचर को टॉप बार पर देखा जा सकता है।

क्या है ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर फीचर?

WhatsApp Voice Note फीचर का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा। समय की कमी या फिर भीड़भाड़ वाले इलाके में जब मैसेज टाइप करना मुश्किल होता है, तब वॉइस नोट यूजर के काफी काम आता है। हालांकि, आपने महसूस किया होगा कई बार व्हाट्सऐप पर वॉइस नोट सुनते हुए, अगर आप गलती से दूसरी विंडो पर चले जाते हैं या फिर दूसरी चैट खोल लेते हैं तो आपका वॉइस नोट बंद हो जाता है। इस खामी को दूर करने के लिए ग्लोबल वॉइस नोट प्लेयर फीचर को पेश किया गया है। इस फीचर के आने के बाद आप वॉइस नोट सुनते हुए भी दूसरे कॉन्टेक्स की चैट को पढ़ सकते हैं।

इस फीचर को एंड्रॉइड बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। आपको यह फीचर मिला है या नहीं यह जानने के लिए आपको अपने व्हाट्सऐप के किसी वॉइस नोट को सुनना होगा। वॉइस नोट सुनते वक्त आप दूसरी चैट में जाएं। अगर आपको वॉइस नोट सुनाई दे रहा है, तो आपको ये फीचर मिल चुका है। ध्यान रहे कि अभी यह फीचर केवल Android बीटा यूजर्स के लिए रोलआउट हुआ है। आप तक इसे पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।