WhatsApp में आ रहे 3 नए प्राइवेसी फीचर्स, Mark Zuckerberg ने की घोषणा

WhatsApp ने नए प्राइवेसी फीचर्स की घोषणा कर दी है। कंपनी ने 3 नए फीचर्स अनाउंस किए हैं, जिसमें बिना नोटिफिकेशन के ग्रुप को छोड़ना और ऑनलाइन स्टेटस पर अधिक कंट्रोल शामिल है। मेटा के स्वामित्व वाली कंपनी ने कहा कि वह लोगों को नए फीचर्स के बारे में बताने के लिए एक कैंपेन भी शुरू कर रही है। व्हाट्सऐप पहले से ही अपने यूजर्स की प्राइवेसी के लिए कई फीचर्स देता है। इसमें एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मैसेजिंग शामिल है। आइये, इन नए प्राइवेसी फीचर्स के बारे में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

WhatsApp में आ रहे ये फीचर्स

Meta के CEO और संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट के जरिये घोषणा की है कि WhatsApp अपने यूजर्स के लिए तीन नए प्राइवेसी फीचर्स ला रहा है। इसमें से पहला ऐसा फीचर है, जिसकी मदद से लोग ग्रुप को चुपचाप छोड़ सकते हैं। ग्रुप छोड़ने पर उसके अन्य मेंबर्स को कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।

दूसरा फीचर यूजर्स को उसके ऑलाइन स्टेटस पर अधिक कंट्रोल देगा। इससे आप यह सेट कर पाएंगे कि कौन देख सकता है कि आप ऑनलाइन हैं या नहीं। इसके अलावा तीसरा फीचर ऐसा हो जो स्क्रीनशॉट के लिए View Once Message को डिसेबल करेगा।

जुकरबर्ग ने एक बयान में कहा वे यूजर्स के मैसेज की सुरक्षा के लिए नए-नए तरीके लाते रहेंगे। बता दें कि ये नए प्राइवेसी फीचर्स iOS और Android दोनों यूजर्स के लिए हैं।

ग्रुप में मिलेगी अब यह सुविधा

इन नए व्हाट्सऐप प्राइवेसी फीचर्स में से एक फीचर ग्रुप के लिए है। इसके जरिये कोई भी चुपचाप ग्रुप छोड़ सकता है और इसका नोटिफिकेशन किसी भी मेंबर को नहीं मिलेगा। हालांकि, एडमिन को यह पता चल जाएगा। अभी ग्रुप छोड़ने पर ग्रुप के अंदर सभी लोगों को एक नोटिफिकेशन के रूप में यह दिखता है कि किसने ग्रुप छोड़ा है।

अब हर कोई नहीं देख पाएगा आपका ऑनलाइन स्टेट

WhatsApp में अब यूजर्स यह भी सेट कर पाएंगे कि कौन उनका ऑनलाइन स्टेटस देख पाएगा और कौन नहीं। उदाहरण के लिए कई हम आप ऐप पर आए सभी मैसेज का रिप्लाई नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कुछ मैसेज का आंसर देने के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। इससे आपके दोस्त जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन तो हैं, लेकिन उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यह फीचर आपकी मदद करेगा और आप जिससे चाहें, उससे अपने ऑनलाइन स्टेटस को छिपा सकेंगे।

WhatsApp द्वारा पेश किए 3 नए प्राइवेसी फीचर में से एक ऐप के View Once फीचर का विस्तार है। लोग आमतौर पर अपने फोन पर View Once फीचर एक्टिव होने पर भी अपनी बातचीत का रिकॉर्ड रखने की कोशिश करते हैं। यह परमानेंट डिजिटल रिकॉर्ड की अनुमति नहीं देती है, इसलिए यूजर्स स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यह नया फीचर View Once Messages के लिए स्क्रीनशॉट लेने से ब्लॉक करेगा। इन सभी फीचर्स को जल्द हर यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया जाएगा।