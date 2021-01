WhatsApp ने बनाया रिकॉर्ड, नए साल पर जमकर हुआ इस्तेमाल

कुछ ही लोगों ने नए साल का जश्न इस बार किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर मनाया होगा। कोरोना वायरस महामारी के कारण ज्यादातर लोगों ने नए साल का जश्न मानाने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया। लोगों ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नए साल की बधाई देने के लिए वॉइस कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल किया। इसके कारण एक नया रिकॉर्ड भी बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा शेयर किए गए पोस्ट के मुताबिक Calls के इस्तेमाल में 50 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी साल 2019 इसी दिन के मुकाबले देखी गई है। Also Read - Rules changing from 1 January 2021: फ्री कॉलिंग, WhatsApp, Twitter... नए साल में बदल रहा बहुत कुछ

WhatsApp पर लोगों ने की रिकॉर्ड कॉलिंग

पोस्ट के मुताबिक, 1.4 अरब से ज्यादा यूजर्स ने व्हाट्सएप (WhatsApp) वॉइस और वीडियो कॉलिंग का इस्तेमाल नए साल की पूर्व संध्या ( ‘s Eve) को विश्वभर में किया है। यह व्हाट्सएप पर किसी भी एक दिन में की गई सबसे ज्यादा कॉल्स हैं। कोरोना वायरस से पहले New Year’s Eve के मौके पर फेसबुक ने मैसेजिंग, फोटो अपलोड और सोशल शेयरिंग के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी थी। Also Read - WhatsApp New Year 2021 stickers: वॉट्सऐप स्टिकर्स से विश करें Happy New Year, जानें स्टेप-बाय-स्टेप डीटेल

पोस्ट में बताया गया है कि मार्च 2020 में कोरोनावायरस महामारी के कारण फेसबुक ने ट्रैफिक में एक और उछाल दर्ज किया। इसके लिए फेसबुक की इंजीनियरिंग टीम ने अपनी क्षमताओं को पहले के मुकाबले बेहतर भी किया और फेसबुक के इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले के मुकाबले बेहतर किया। इस काम में लोड टेस्टिंग, डिजास्टर रिकवर टेस्टिंग और कैपेसिटी शफ्लिंग शामिल हैं। Also Read - Google ने अनोखा डूडल बनाकर 2020 को कहा अलविदा, क्लिक करते ही स्क्रीन हो जाएगी रंगीन

फेसबुक ने अपने पोस्ट में लिखा कि इस बार नया साल काफी अलग रहा है और फेसबुक की इंजीनियरिंग टीम सभी फेसबुक एप्स की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह से तैयार थी, जिससे दुनिया साल 2021 का जश्न मना सके। व्हाट्सएप के अतिरिक्त यूजर्स ने का भी संख्या में इस्तेमाल किया है। नए साल की पूर्व संध्या के मौके पर अमेरिकी में मैसेजंर वीडियो कॉलिंग का बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया गया है।