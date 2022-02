व्हाट्सएप पेमेंट फीचर पहुंचा टेस्टिंग स्टेज पर, भारत में दिसंबर में दे सकता है दस्तक

हाल ही में व्हाट्सएप ने अपने एंड्राइड व आईओएस यूजर्स के लिए लाइव लोकेशन और डिलीट फॉर एवरीवन फीचर पेश किया है। वहीं पिछले काफी समय से चर्चा है कि व्हाट्सएप जल्द ही यूपीआई इंटीग्रेटेड आधारित पेमेंट सर्विस की सुविधा मुहैया करा सकता है। पिछले दिनों भी कुछ रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप के पेमेंट सोल्यूशन इंटीग्रेटेशन के संकेत दिए गए थे। जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि व्हाट्सएप में भी डिजिटल पेमेंट सर्विस शुरू होने वाली है। इसके साथ ही य​ह भी खबर थी कि भारत पहला बाजार होगा जहां व्हाट्सएप पेमेंट फीचर उपलब्ध होगा। वहीं अब नई रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप इन एप पेमेंट फीचर टेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गया है और दिसंबर में भारतीय उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध हो सकता है। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

factordaily वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप इन चैट लगभग तैयार है और टेस्टिंग स्टेज पर पहुंच गया है, जिसे कंपनी अधिकारिक तौर पर भारतीय उपभोक्ताओं के लिए दिसंबर पर रोल आउट कर सकती है। फिलहाल कंपनी द्वारा नवंबर में नए फीचर का बीटा प्रोग्राम पेश किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि दिसंबर में यह पूरी तरह रोलआउट हो सकता है।

रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप ने इन चैट पेमेंट फीचर के लिए भारत में कुछ बैंक से समझौता किया है जिसमें एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। व्हाट्सएप पे को कार्य करने के लिए बैंक की यूपीआई आर्किटेक्चर की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, उबेर ने एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के साथ हाल ही में ग्राहकों के लिए एक यूपीआई भुगतान विकल्प को रोलआउट करने के लिए भागीदारी की है।

रिपोर्ट में व्हाट्सएप पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट भी जारी किया है। इस इमेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि व्हाट्सएप के माध्यम से भुगतान करना सरल और त्वरित होगा। जब एक उपयोगकर्ता अटैचमेंट पर क्लिक करता है तो एक 'Rupee' का ​सिंबल नजर आएगा और वह राशि/यूपीआई पिन दर्ज करने की एक-चरण प्रक्रिया के माध्यम से peer-to-peer भुगतान कर सकता है।

नोट करने वाली महत्वपूर्ण बात​ यह है कि भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ताओं को अपने मौजूदा स्क्रीन से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं होगी। यह न केवल सुविधा है, बल्कि ग्राहक stickiness में सुधार भी करता है और एप पर बिताए गए मिनट को बढ़ाता है। साथ ही इसके उपयोग से अन्य भुगतान एप की संभावना भी कम हो जाती है।

