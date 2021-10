WhatsApp इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप भारत में चैटिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए काफी लोकप्रिय है। Facebook की स्वामित्व वाली कंपनी ने हाल ही में WhatsApp Pay सर्विस भी शुरू करने जा रही है। पिछले महीने से इस WhatsApp Payment सर्विस को फेजवाइट यूजर्स के लिए रोल आउट किया जा रहा है। कंपनी को पिछले साल नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से सर्विस शुरू करने का अप्रूव मिला था। कंपनी इसे अब फेज वाइज रोल आउट कर रही है। Also Read - WhatsApp वॉयस मैसेज को भेजने से पहले अब मिलेगी उसे सुनने की सुविधा, इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो

WhatsApp Pay सर्विस को ऐप में जोड़ा जा रहा है। इस सर्विस के जरिए यूजर्स चैटबॉक्स से ही पेमेंट कर सकते हैं। XDA Developers की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी इस ऐप में जल्द ही बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब यूजर्स को इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए अपनी पहचान वेरिफाई करनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक, डेवलपर द्वारा रोल आउट किए गए अपडेट की प्रोग्रमिंग कोड्स के जरिए इस बात की जानकारी सामने मिली है। इस फीचर के रोल आउट होने के बाद कंपनी जल्द ही यूजर को इसे इस्तेमाल करने से पहले अपनी पहचान वेरिफाई करने के लिए कहेगी।

बीटा वर्जन में सामने आई जानकारी

इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के 2.21.22.6 बीटा वर्जन के APK फाइल की प्रोग्रामिंग में ये जानकारियां सामने आई है। प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग में मिली जानकारी के मुताबिक, "Your identity couldn't be verified. Try uploading the documents again," और "Verify your identity to continue using payments on WhatsApp" कोड्स मिले हैं।

बता दें कि WhatsApp की पेमेंट सर्विस फिलहाल भारत और ब्राजील में उपलब्ध है। भारत और ब्राजील के यूजर्स को इस सर्विस को इस्तेमाल करने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स वेरिफाई करनी पड़ेगी। वहीं, दूसरी तरफ अन्य पेमेंटिंग ऐप्स जैसे कि PhonePe और Google Pay के लिए यूजर को किसी भी तरह की वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि Paytm और MobiKwik का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को KYC (नो योर कस्टमर) वेरिफिकेशन करना पड़ता है। ऐसे में यूजर्स को WhatsApp Pay इस्तेमाल करने के लिए भी वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, कंपनी की तरफ से फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी शेयर नहीं की गई है।