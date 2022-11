WhatsApp Polls फीचर को सभी के लिए रोल आउट कर दिया गया है। काफी लंबे समय से कंपनी इसकी टेस्टिंग कर रही थी। अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद यह यूजर्स के लिए उपलब्ध है। इस फीचर के जरिए व्हाट्सऐप यूजर्स एक पोल क्रिएट करके कोई भी सवाल अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में शामिल लोगों से पूछ सकते हैं। व्हाट्सऐप पोल फीचर को एंड्रॉयड और iOS दोनों यूजर्स के लिए रोल आउट किया गया है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp पर जुड़ा नया 'Polls' सर्च फिल्टर, इन यूजर्स को मिलेगा पहले लाभ

लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का यह पोल फीचर ग्रुप चैट और सिंगल चैट दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। इसे स्टेबल वर्जन के लिए रोल आउट कर दिया गया है। भारतीय यूजर्स भी फीचर को यूज कर पा रहे हैं। Also Read - WhatsApp में आया कमाल का फीचर, अब एक ही नंबर से टैबलेट और स्मार्टफोन में चला सकेंगे व्हाट्सऐप

WhatsApp Polls फीचर यूजर को आंसर के लिए अधिकतम 12 ऑप्शन के साथ पोल क्रिएट करने की सुविधा देता है। ग्रुप या चैट पर भेजे गए पोल में आंसर के लिए कई ऑप्शन मिलेंगे। यूजर उनमें से किसी पर भी क्लिक करके आंसर दे सकते हैं। Also Read - WhatsApp में आया नया फीचर, अब Do not Disturb मोड में मिस हुईं कॉल की मिलेगी जानकारी

WhatsApp ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें इस फीचर के बारे में बताया गया है।

📊 Polls are here!

Now making decisions in the group chat is even easier and even more fun. pic.twitter.com/WVsAI6Nk2B

— WhatsApp (@WhatsApp) November 16, 2022