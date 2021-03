WhatsApp Privacy Policy: व्हाट्सऐप की मुसीबत नहीं हो रही कम, अब CCI ने दिया जांच का आदेश

WhatsApp Privacy Policy मामला कंपनी के लिए एक बार फिर नई मुसीबत लेकर आया है। CCI(Competition Commission of India/भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ) ने इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के निर्देश दिया है। सीसीआई ने कहा है कि पॉलिसी को अपडेट करने के नाम पर WhatsApp ने अपने ‘शोषक और विभेदकारी’ व्यवहार के जरिये पहली नजर में प्रतिस्पर्धा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। Also Read - WhatsApp, Instagram Down in India: ऐप्स डाउन होने से यूजर्स को हुई परेशानी, ट्वीट करके जताई नाराजगी

फेसबुक के स्वामित्व वाली WhatsApp के प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर चिंता जताई जा रही है। उसी के बाद CCI ने इसकी जांच का आदेश दिया है। WhatsApp के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी इस मुद्दे पर सीसीआई से संपर्क करेगी। उन्होंने बताया कि कंपनी लोगों के पर्सनल मैसेज एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के जरिए सुरक्षित हैं और कंपनी ऐसा करने को प्रतिबद्ध है। साथ ही कंपनी नए फीचर्स के काम करने के तरीके बारे में पारदर्शिता बरतेगी। Also Read - WhatsApp पर आएगा नया Security Feature, पहले से ज्यादा सुरक्षित होगी यूजर्स की Chat

WhatsApp Privacy Policy: CCI ने क्या कहा?

नियामक ने कहा कि उपयोगकर्ताओं की विवशतापूर्ण सहमति के आधार पर उसके बारे में जानकारी दूसरों को देने के प्रभाव का पता लगाने को विस्तृत जांच जरूरी है। सीसीआई ने डीजी को 60 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट मांगी है। WhatsApp एलएलसी और उसकी मूल कंपनी फेसबुक के खिलाफ यह आदेश आयोग ने मामले में मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए दिया है। सीसीआई ने WhatsApp Privacy Policy अपडेट के संभावित प्रभाव तथा WhatsApp प्रयोगकताओं तथा बाजार के लिए शर्तों का पता लगाने को जांच का निर्देश दिया है। Also Read - WhatsApp Privacy Policy New Update: क्या 15 मई के बाद बंद हो जाएगा व्हाट्सऐप?

सीसीआई ने कहा कि ऐप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यूजर्स के लिए अपडेट की हैं। नियामक ने कहा कि यूजर्स को अनिवार्य रूप से इन नई शर्तों और पॉलिसी को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। इनमें यूजर्स की सूचनाओं को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ साझा करने की शर्त भी शामिल है। आयोग ने कहा, ‘पहली नजर में WhatsApp Privacy Policy (अपडेट) का नेचर ‘स्वीकार करो या छोड़ दो’ है। साथ ही जो शर्तें तय की गई गई हैं या सूचनाओं को साझा करने के लिए जिन शर्तों का जिक्र है, WhatsApp की बाजार में मजबूत स्थिति को देखते हुए उनकी जांच का मामला बनता है।’

हालांकि, WhatsApp ने कहा कि 2021 का अपडेट उसकी फेसबुक के साथ डेटा साझा करने की क्षमता को बढ़ाता नहीं है। इसका मकसद WhatsApp द्वारा जुटाए जाने वाले डेटा, उसके इस्तेमाल और उसको साझा करने को लेकर और पारदर्शिता लाना है। हालांकि, सीसीआई ने स्पष्ट किया है कि कंपनी के इस तरह के दावों की पुष्टि डीजी की जांच के बाद ही हो सकती है।

आयोग ने कहा कि यूजर्स अपने पर्सनल डेटा के मालिक हैं। उनके पास यह जानने का पूरा अधिकार है कि WhatsApp द्वारा फेसबुक की अन्य कंपनियों को ऐसी सूचनाओं को साझा करने का क्या मकसद है।

(भाषा इनपुट के साथ)