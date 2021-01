दुनियाभर में हो रहे विरोध के बाद ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की डेडलाइन को फिलहाल एक्सटेंड कर दिया है। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप की नई प्राइवेसी अपडेट को लेकर यूजर्स के बीच में हो रहे कन्फ्यूजन को देखते हुए WhatsApp ने अपनी इस प्राइवेसी अपडेट स्वीकार करने की तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है। Also Read - WhatsApp की नई पॉलिसी के खिलाफ दायर याचिका की आज सुनवाई करेगा दिल्ली हाई कोर्ट, तुरंत रोक लगाने की अपील

आपको बता दें कि WhatsApp ने 5 जनवरी को नई प्राइवेसी पॉलिसी को यूजर्स के बीच रोल आउट किया था। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी (Privacy Policy) एक्सेप्ट करने की डेट को हटा रहे हैं। पॉलिसी को एक्सेप्ट और रिव्यू करने की तारीख अब 8 फरवरी से आगे की जा रही है। किसी भी यूजर का अकाउंट 8 फरवरी के बाद डिलीट नहीं होगा। साथ ही, हमें इस प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर कई अफवाहों के बारे में भी जानकारी मिली। हम चाहते हैं कि यूजर पॉलिसी को रिव्यू करने के लिए उचित समय ले। वे अब 15 मई तक इसे प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। Also Read - WhatsApp Privacy Policy पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला! हो रही मामले की 'जांच'

Thank you to everyone who’s reached out. We’re still working to counter any confusion by communicating directly with @WhatsApp users. No one will have their account suspended or deleted on Feb 8 and we’ll be moving back our business plans until after May – https://t.co/H3DeSS0QfO Also Read - Happy Makar Sankranti 2021 WhatsApp Stickers, Status: इस तरीके से कर सकते हैं Wish

— WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021