WhatsApp Red Tick: क्या व्हाट्सऐप पर आपको ट्रैक कर रही सरकार? जानिए लाल टिक का मतलब

WhatsApp पर एक फर्जी मैसेज पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहा है। आपको ऐसे फर्जी मैसेज के झांसे में नहीं आना चाहिए। भारत सरकार भी यूजर्स को ऐसे मैसेज के प्रति आगाह कर रही है। PIB फैक्ट चेक ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर लोगों को जानकारी दी है। PIB ने बताया, ‘व्हाट्सऐप √ tick मार्क के संबंध में जानकारी- यह फेक है। सरकार इस प्रकार का कोई काम नहीं कर रही है। यह मैसेज फर्जी है।’ दरअसल, व्हाट्सऐप पर एक फर्जी मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें व्हाट्सऐप टिक (WhatsApp red tick) को लेकर कुछ दावे किए जा रहे हैं। Also Read - IT rules 2021: क्या हैं नए आईटी नियम? जिसे लेकर 'परेशान' हैं WhatsApp, Facebook और Twitter

इस वायरल मैसेज में दावा किया जा रहा है कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नया टिक सिस्टम आया है, जिसमें तीन रेड टिक (WhatsApp red tick) का मतलब है कि सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है और आपको कोर्ट से समन किया जा सकता है। इसके अलावा मैसेज में दो ब्लू टिक और एक रेड टिक को लेकर भी दावा किया जा रहा है। रेड टिक का मतलब है कि सरकार आपके खिलाफ एक्शन ले रही है। Also Read - WhatsApp मामले पर सरकार का जवाब, निजता के अधिकार का सम्मान मगर ये असीमित नहीं

#Fake News Alert ! Also Read - WhatsApp end-to-end encryption क्या है और कैसे करता है काम? जानें सबकुछ

Messages circulating on Social Media reading ‘WhatsApp info regarding √ tick marks’ is #FAKE.#PIBFactCheck : No! The Government is doing no such thing. The message is #FAKE.

Beware of rumours! pic.twitter.com/GAGEnbOLdY

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 7, 2020