WhatsApp Down पर IT मिनिस्ट्री ने Meta से जबाब मांगा है। मंगलवार 25 अक्टूबर को इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप में हुए ग्लोबल आउटेज की वजह से दुनियाभर के यूजर्स घंटों परेशान हुए थे। हालांकि, Meta ने बाद में यूजर्स से माफी मांगते हुए इसे एक Technical Error यानी तकनीकि दिक्कत बताया था। सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक, आईटी मिनिस्ट्री ने व्हाट्सऐप से इतने बड़े ग्लोबल आउटेज पर जबाब मांगा है और 4 से 5 दिनों में जबाब देने के लिए कहा है। 400 करोड़ से ज्यादा यूजरबेस वाले इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप के सर्वर में हुए इस आउटेज की वजह से यूजर्स WhatsApp पर टेक्स्ट मैसेज, वीडियो आदि नहीं भेज पा रहे थे।

ग्लोबल आउटेज से यूजर्स परेशान

दुनियाभर के सर्वर में आई तकनीकि दिक्कतों को ट्रैक करने वाली वेबसाइट Downdetector के मुताबिक, मंगलवार को भारत के करीब 29,000 यूजर्स ने WhatsApp में आई इस दिक्कत को रिपोर्ट किया था। इनमें से ज्यादातर यूजर्स मैट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, कोलकाता और चेन्नई से थे। हालांकि, व्हाट्सऐप के सर्वर में आई इस दिक्कत पर इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने संक्षेप में तकनीकि दिक्कत बताया।

मंगलवार को करीब 2 घंटे के बड़े आउटेज पर IT मिनिस्ट्री ने WhatsApp से डिटेल में जबाब मांगा है। कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में बताया था कि यह दिक्कत सर्वर में आई तकनीकि खराबी की वजह से आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार द्वारा भेजे गए ई-मेल पर फिलहाल WhatsApp की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है।

2 घंटे तक सर्वर डाउन

WhatsApp के सर्वर में आई तकनीकि दिक्कत की वजह से मंगलवार दोपहर को करीब 2 घंटे तक इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप काम नहीं कर रहा था। जिसके बाद यूजर्स ने Twitter पर #WhatsAppDown ट्रेंड करवा दिया। यूजर्स द्वारा भेजे जा रहे मैसेज पर केवल सिंगल टिक आ रहा था। आमतौर पर मैसेज भेजने पर डबल टिक आता है।

व्हाट्सऐप में आए इस बड़े ग्लोबल आउटेज की वजह से Android और iOS दोनों यूजर्स प्रभावित हुए थे। यही नहीं, इस दिक्कत का असर WhatsApp Web और डेस्कटॉप यूजर्स पर भी पड़ा था। हालांकि, फिलहाल व्हाट्सऐप सही से काम कर रहा है।