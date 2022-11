WhatsApp ने पिछले महीने ही अपने प्लेटफॉर्म पर ‘View Once’ फीचर को इम्प्रूव करते हुए Screenshot Blocking फीचर पेश किया था। इस नए फीचर के तहत View Once में भेजी गई तस्वीर व वीडियो का स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा सकता। हालांकि, अब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने डेस्कटॉप पर ‘View Once’ मैसेज भेजने की क्षमता को ही रिमूव कर दिया है। जी हां, लेटेस्ट रिपोर्ट में इसकी जानकारी सामने आई है। Also Read - WhatsApp के इन यूजर्स के लिए आ गया Avatars फीचर, जानें कैसे करें यूज

Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि WhatsApp ने आज 1 नवंबर से अपने डेस्कटॉप वर्जन पर ‘View Once’ मैसेज भेजने क्षमता को ही हटा दिया है। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है। इस स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि व्हाट्सऐप पर भेजा गया ‘View Once’ मैसेज डेस्कटॉप वर्जन पर ओपन नहीं होगा। Also Read - Whatsapp में जल्द आने वाला है शानदार फीचर, यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर मिलेगी जरूरी मैसेज करने की सुविधा

इसके साथ एक नोटिफिकेशन बॉक्स मैसेज पर देखा जा सकता है, जिस पर लिखा है “आपको View Once मैसेज प्राप्त हुआ है। प्राइवेसी के लिए आप इसे केवल अपने फोन में ही ओपन कर सकते हैं।” Also Read - WhatsApp में आया नया फीचर, अब ग्रुप में मैसेज के साथ दिखेगी आपकी फोटो

आपको बता दें, अगस्त, में Mark Zukerburg ने 3 नए प्राइवेसी फीचर की घोषणा की थी। इसमें online status, past participants और screenshot blocking शामिल हैं। पिछले महीने ही व्यू वन्स मैसेज के साथ स्क्रीनशॉट ब्लॉकिंग फीचर पेश किया गया था, हालांकि यह फीचर कुछ ही बीटा यूजर्स को मिला था। इस फीचर के बाद View Once के तौर पर भेजे गए फोटो और वीडियो का स्क्रीनशॉट लेने वाले यूजर को एक एरर मैसेज दिखेगा, जिसमें Can’t Take Screenshot Due to Security Policy लिखा होगा। अगर यूजर स्क्रीनशॉट के लिए किसी अन्य थर्ड पार्टी ऐप का यूज करेंगे तो हमेशा स्क्रीन या फोटो ब्लैक दिखाई देगी।

WhatsApp पर आने वाले हैं कई जरूरी फीचर्स

Whatsapp पर कई नए फीचर्स का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा है। इसमें पोल, अवतार, एडिट, वॉइस स्टेटस अपडेट जैसे फीचर्स शामिल है। अवतार फीचर की बात करें, तो इस फीचर के तहत यूजर अपना अवतार बनाकर न केवल स्टिकर्स दोस्तों को भेज सकते हैं बल्कि अपने अवतार को प्रोफाइल फोटो पर लगा सकतें हैं।

हाल ही में जानकारी मिली थी कि व्हाट्सऐप जल्द ही एक इन-ऐप सर्वेस फीचर पेश करने वाला है, जिसमें ऑफिशियल व्हाट्सऐप अकाउंट के जरिए यूजर्स को सर्वे में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। साथ ही व्हाट्सऐप ग्रुप में 1,024 लोगों को जोड़ा जा सकता है।