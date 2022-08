WhatsApp ने हाल ही में मैसेज रिएक्शन फीचर रोलआउट किया था। इस फीचर के तहत आप किसी भी मैसेज पर इमोजी के जरिए रिएक्शन दे सकते हैं। वहीं, अब यह फीचर व्हाट्सऐप स्टेटस के लिए भी रोलआउट कर दिया गया है। जी हां, WhatsApp ने ‘status reactions’ फीचर के तहत 8 इमोजी रिएक्शन के लिए रोलआउट किए हैं। Also Read - Outlook Email को PDF में कैसे करें सेव? जानें सबसे आसान तरीका स्टेप-बाय-स्टेप

wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट में ‘Status Reactions’ फीचर रोलआउट होने की जानकारी दी गई है। हालांकि, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह फीचर फिलहाल कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए ही रोलआउट किया गया है। इसका मतलब यह है कि आप तक इस फीचर को पहुंचने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। Also Read - WhatsApp पर अब हिंदी में बुक करें Uber राइड, Delhi-NCR यूजर को मिलेगा फायदा

Also Read - WhatsApp चैट में अब नहीं होगी स्पेलिंग मिस्टेक, रिलीज हुआ नया 'Context Menu' वर्जन



रिपोर्ट के मुताबिक, WhatsApp beta for Android 2.22.16.10 के तहत कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए ‘status reactions’ फीचर को रोलआउट किया गया है। इस अपडेट के साथ उन्हें 8 इमोजी रिएक्शन के लिए प्रोवाइड किए गए हैं। रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉर्ट भी शेयर किया गया है, जिसमें यह 8 इमोजी देखे जा सकते हैं। इन इमोजी में Smiling Face with Heart-Eyes, Face with Tears of Joy, Face with Open Mouth, Crying Face, Folded Hands, Clapping Hands, Party Popper और Hundred Points शामिल हैं।

इस फीचर के तहत जब भी आप किसी के स्टेटस पर रिएक्शन देते हैं, तो वह रिएक्शन उन्हें मैसेज के तौर पर प्राप्त होता है।

WhatsApp मैसेज Reactions फीचर

आपको बता दें, मई महीने में WhatsApp ने मैसेज के लिए Reactions फीचर को लॉन्च किया गया था। उस वक्त इस फीचर के तहत 6 इमोजी को शामिल किया गया था, हालांकि जुलाई में अपडेट के साथ इस फीचर में सभी इमोजी शामिल हो गए थे।

WhatsApp पर इन फीचर्स का है इंतजार

व्हाट्सऐप पर कई नए फीचर्स का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसमें पोल फीचर शामिल है। पोल फीचर की जानकारी टेस्टिंग फेज में सामने आई थी, जिसके जरिए मालूम चला था कि कंपनी ट्विटर और यूट्यूब की तरह व्हाट्सऐप पर भी पोल क्रिएट करने की सुविधा ला रही है। इसके अलावा, Edit फीचर भी व्हाट्सऐप में पेश किया जा सकता है। इस फीचर की मदद से यूजर टाइपो के साथ गए मैसेज को ठीक करने के लिए एडिट का इस्तेमाल कर सकते हैं।