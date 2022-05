WhatsApp अपने यूजर्स के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स की टेस्टिंग करता रहता है। लेटेस्ट लीक में Multi-Device 2.0 फीचर की जानकारी सामने आई है। लीक की मानें, तो इस फीचर के आने के बाद आप अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को अन्य स्मार्टफोन या टैबलेट (WhatsApp for iPad/Android tablet) में लिंक कर सकेंगे। बता दें, फिलहाल iPads में WhatsApp उपलब्ध नहीं है। Also Read - WhatsApp पर आया Stranger Things का स्टिकर पैक, ऐसे करें डाउनलोड

WABetaInfo ने ट्वीट कर इस अपकमिंग फीचर की जानकारी दी है। ट्वीट के मुताबिक, WhatsApp जल्द ही Multi-device 2.0 फीचर लेकर आने वाला है, इस फीचर की मदद से व्हाट्सऐप यूजर्स अपने व्हाट्सऐप अकाउंट को अन्य मोबाइल व टैबलेट में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें एंड्रॉइड टैबलेट और आईओएस आईपैड शामिल होंगे। यह iPad यूजर्स के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है।



Multi-device 2.0 will let people link an additional mobile phone or tablet (WhatsApp for iPad/Android tablet) to the same WhatsApp account in the future. pic.twitter.com/Vmv8QLFFxZ

— WABetaInfo (@WABetaInfo) May 27, 2022